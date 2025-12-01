En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Ripple y el euro de este lunes, 1 de diciembre de 2025 en España es de 2,32 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -7,54%.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ripple está ganando valor en comparación con el euro, lo que podría indicar un aumento en la confianza de los inversores hacia esta criptomoneda.

Fuente: narrativas-es

La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución notable en su cotización, aunque en las últimas semanas ha mostrado una tendencia a la baja con un cambio del -9.92%. A lo largo del último año, su variación ha sido del -12.65%, lo que indica que, a pesar de su potencial en el mercado de criptomonedas, ha enfrentado desafíos que han afectado su rentabilidad. Estos datos reflejan la volatilidad inherente a las criptomonedas y la necesidad de un análisis constante para entender su comportamiento en el mercado.

La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 45.51%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 82.67%.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 4,2 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2 euros.