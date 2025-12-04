En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización del Ripple este jueves, 4 de diciembre de 2025 a las 12 horas en España es de 2,48 euros. Esta cifra refleja una variación del -2,98% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ripple y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto indica que la demanda por Ripple ha aumentado, reflejando un interés creciente en el mercado.

La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución moderada en su cotización, con una variación del -1.79% en la última semana, lo que refleja una ligera caída en su valor a corto plazo. A lo largo del último año, su rentabilidad ha sido similar, con un descenso del -1.1%, indicando que, a pesar de la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas, Ripple ha mantenido una estabilidad relativa en su precio en comparación con otros activos digitales.

La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 61.17%, lo que es menor que la volatilidad anual del 82.75%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 4,2 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2 euros.