En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización del Ripple este jueves, 22 de enero de 2026 a las 12 horas en España es de 2,26 euros. Esta cifra refleja una variación del -1,11% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ripple y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 positivo. Esto indica que ambos activos han experimentado un crecimiento constante en su valor.

La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución notable en su cotización, aunque en la última semana ha registrado un descenso del -6.02%. Este comportamiento a corto plazo se suma a una tendencia más amplia, ya que en el último año su variación ha sido del -15.23%. A pesar de estos retrocesos, Ripple sigue siendo una opción de inversión a considerar, dado su potencial en el ámbito de las transacciones financieras y su adopción por diversas instituciones.

La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 44.35%, lo que es menor que la volatilidad anual del 62.71%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2,2 euros.