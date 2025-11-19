Este miércoles, 19 de noviembre de 2025, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 103,62 euros. El valor de apertura refleja una variación del -496,5235 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.
El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 positivo. Esto indica que el interés y la demanda por Litecoin están en aumento, lo que podría reflejar un crecimiento en su adopción y valor en el mercado.
La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con una disminución del -8.65% en la última semana, lo que refleja una volatilidad reciente en el mercado. Sin embargo, al observar el rendimiento a largo plazo, se destaca un crecimiento del 3.77% en el último año, lo que sugiere que, a pesar de las fluctuaciones a corto plazo, Litecoin ha mantenido una tendencia positiva en su valor a lo largo del tiempo.
¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?
La volatilidad económica de Litecoin en la última semana es del 59.14%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 72.88%.
Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 152,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 75,4 euros.