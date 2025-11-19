En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este miércoles, 19 de noviembre de 2025, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 103,62 euros. El valor de apertura refleja una variación del -496,5235 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 positivo. Esto indica que el interés y la demanda por Litecoin están en aumento, lo que podría reflejar un crecimiento en su adopción y valor en el mercado.

Fuente: narrativas-es

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con una disminución del -8.65% en la última semana, lo que refleja una volatilidad reciente en el mercado. Sin embargo, al observar el rendimiento a largo plazo, se destaca un crecimiento del 3.77% en el último año, lo que sugiere que, a pesar de las fluctuaciones a corto plazo, Litecoin ha mantenido una tendencia positiva en su valor a lo largo del tiempo.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana es del 59.14%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 72.88%.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 152,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 75,4 euros.