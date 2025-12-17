En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Litecoin y el euro de este miércoles, 17 de diciembre de 2025 en España es de 90,34 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -2,79%.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de -1 que indica un aumento. Esto sugiere un crecimiento sostenido en el valor de Litecoin en relación con el euro.

Este aumento puede reflejar un mayor interés en Litecoin como inversión, lo que podría estar impulsando su valor al alza frente al euro.

La cotización de las principales criptomonedas en España (foto: Pexels).

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con una disminución del -6.07% en la última semana, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento a lo largo del último año, se destaca un crecimiento del 8.24%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, Litecoin ha logrado mantener una rentabilidad positiva en el largo plazo.

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana fue del 29.43%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 72.06%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 152,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 75,4 euros.