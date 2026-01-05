En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Litecoin y el euro de este lunes, 5 de enero de 2026 en España es de 96,89 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 0,6%.

El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que el Litecoin está ganando valor en comparación con su rendimiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor.

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un aumento del 7.43% en la última semana, lo que sugiere un repunte reciente en el interés y la demanda por esta moneda digital. Sin embargo, al observar el rendimiento a largo plazo, se destaca una variación negativa del -0.37% en el último año, lo que indica que, a pesar de las fluctuaciones recientes, la rentabilidad general de Litecoin ha sido relativamente estancada en el periodo anual.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 33.50%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 67.85%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 96,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 93,8 euros.