La cotización del Ethereum este viernes, 28 de noviembre de 2025 a las 12 horas en España es de 3.504,91 euros. Esta cifra refleja una variación del 0,21% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos.

En la última semana, la criptomoneda Ethereum ha experimentado un cambio positivo del 8.64%, lo que refleja un aumento en el interés y la confianza de los inversores. A lo largo del último año, su cotización ha mostrado una notable variación del 64.31%, evidenciando una tendencia alcista que ha atraído a nuevos participantes al mercado. Esta evolución sugiere que Ethereum continúa consolidándose como una de las principales criptomonedas, destacándose por su rentabilidad y potencial de crecimiento a largo plazo.

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 33.07%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 61.55%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 5.610,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.607,4 euros.