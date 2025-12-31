En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este miércoles, 31 de diciembre de 2025 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 3.490,91 euros, cifra que refleja una variación del -0,21% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2.

Esto indica que el interés y la demanda por Ethereum están en aumento, lo que podría reflejar un optimismo en el mercado.

En la última semana, la criptomoneda Ethereum ha experimentado un cambio del 1.24%, lo que refleja una estabilidad en su cotización a corto plazo. Sin embargo, al observar su evolución en el último año, se destaca un notable incremento del 71.23%, evidenciando un crecimiento significativo y una rentabilidad atractiva para los inversores. Esta combinación de estabilidad reciente y un aumento considerable a largo plazo sugiere un interés sostenido en Ethereum como una opción viable en el mercado de criptomonedas.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de Ethereum en la última semana ha sido del 7.96%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 59.56%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 5.610,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.607,4 euros.