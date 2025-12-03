En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este miércoles, 3 de diciembre de 2025 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 3.621,87 euros, cifra que refleja una variación del 4,08% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con días anteriores, mientras que el euro no presenta cambios significativos.

En la última semana, la criptomoneda Ethereum ha experimentado un cambio del 2.97%, lo que refleja una ligera tendencia al alza en su cotización. A lo largo del último año, su variación ha sido notable, alcanzando un incremento del 67.11%. Esta evolución sugiere un crecimiento significativo en la rentabilidad de Ethereum, consolidándose como una opción atractiva para los inversores en el mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de Ethereum en la última semana ha sido del 67.21%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 61.97%.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 5.610,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.607,4 euros.