En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este miércoles, 10 de diciembre de 2025, Ethereum inicia la jornada en España con una cotización de 3.938,44 euros. El valor de apertura refleja una variación del 205,15754 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos 4 días. Esto indica que el interés y la demanda por Ethereum están en aumento.

En la última semana, la criptomoneda Ethereum ha experimentado un notable aumento del 11.85% en su cotización, lo que refleja un interés renovado por parte de los inversores. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más impresionante, alcanzando un 103.21%, lo que indica una tendencia alcista sostenida y una creciente aceptación en el mercado de criptomonedas. Esta evolución sugiere que Ethereum continúa consolidándose como una de las principales opciones de inversión en el ámbito digital.

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 46.95%, es menor que la volatilidad anual del 60.55%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 5.610,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.607,4 euros.