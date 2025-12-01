En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este lunes, 1 de diciembre de 2025 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 3.185,63 euros, cifra que refleja una variación del -8,19% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos.

La criptomoneda Ethereum ha experimentado una evolución notable en su cotización, con una variación del 41.52% en el último año, lo que refleja un crecimiento significativo a largo plazo. Sin embargo, en la última semana, su cambio ha sido del -9.02%, indicando una reciente corrección en su valor. Esta fluctuación resalta la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas, donde los inversores deben estar atentos a las tendencias a corto y largo plazo para maximizar su rentabilidad.

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 54.28%, es menor que la volatilidad anual del 61.81%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 5.610,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.607,4 euros.