La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este sábado, 21 de marzo de 2026 en España es de 540,75 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -1,57%. El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro en los últimos días. Esto sugiere un aumento en la demanda y el interés por esta criptomoneda. La tendencia positiva indica que los inversores están más optimistas sobre el futuro del Bitcoin Cash frente al euro. En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un leve descenso del -1.23%, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una caída del -13.09%, indicando que la criptomoneda ha enfrentado desafíos en su rentabilidad y aceptación en el mercado. Esta evolución sugiere una volatilidad persistente y la necesidad de un análisis más profundo sobre los factores que afectan su valor. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 42.32%, es menor que la volatilidad anual del 59.60%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 511,3 euros.