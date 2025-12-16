En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

Este martes, 16 de diciembre de 2025 en España, la cotización del Bitcoin Cash y el euro es de 644,47 euros, cifra que refleja una variación del 2,49% en comparación con el día pasado.

La tendencia del precio del Bitcoin Cash y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 que indica un aumento. Esto sugiere un crecimiento en la confianza del mercado hacia el Bitcoin Cash en comparación con el euro.

La cotización de las principales criptomonedas en España (foto: Pexels).

En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado una disminución del -4.24%, lo que refleja una ligera corrección en su valor. Sin embargo, al observar su rendimiento en el último año, se destaca un notable aumento del 119.5%, evidenciando una tendencia positiva a largo plazo que ha atraído el interés de inversores y entusiastas de las criptomonedas. Esta combinación de fluctuaciones a corto plazo y un crecimiento significativo anual sugiere que, a pesar de las caídas temporales, Bitcoin Cash sigue siendo una opción rentable en el mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 40.60%, es menor que la volatilidad anual del 61.60%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 738,4 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 293,6 euros.