En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

Este lunes, 26 de enero de 2026 en España, la cotización del Bitcoin Cash y el euro es de 684,54 euros, cifra que refleja una variación del 1,04% en comparación con el día pasado.

La tendencia del precio del Bitcoin Cash y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 que indica un aumento. Esto sugiere un crecimiento en la confianza del mercado hacia el Bitcoin Cash en comparación con el euro.

En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un leve descenso del -0.12%, lo que sugiere una estabilidad en su valor a corto plazo. Sin embargo, al observar su rendimiento en el último año, se destaca un notable aumento del 55.74%, evidenciando una tendencia positiva y un crecimiento significativo en su rentabilidad a largo plazo. Esta evolución refleja el interés continuo de los inversores y la adaptabilidad de la criptomoneda en un mercado en constante cambio.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 30.08%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 59.14%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 666,3 euros.