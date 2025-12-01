En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

Este lunes, 1 de diciembre de 2025, Bitcoin Cash inicia la jornada en España con una cotización de 595,96 euros. El valor de apertura refleja una variación del 0 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días. Esto sugiere que el interés y la demanda por esta criptomoneda están en aumento.

La tendencia positiva indica un posible crecimiento en el valor del Bitcoin Cash, lo que podría atraer a más inversores en el futuro.

Fuente: narrativas-es

En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado una caída del -5.3%, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa un notable aumento del 65.57%, evidenciando una evolución positiva en su valor a largo plazo. Esta combinación de resultados sugiere que, a pesar de las fluctuaciones recientes, Bitcoin Cash ha mantenido una rentabilidad significativa en el transcurso del año.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 47.87%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 65.09%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 738,4 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 293,6 euros.