En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización del Bitcoin Cash este jueves, 22 de enero de 2026 a las 12 horas en España es de 700,58 euros. Esta cifra refleja una variación del 2,22% en comparación con el día pasado.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. La tendencia positiva del Bitcoin Cash sugiere un aumento en la confianza del mercado, mientras que la estabilidad del euro indica una falta de cambios significativos en su valor.

En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un leve aumento del 0.66%, lo que refleja una estabilidad en su valor a corto plazo. Sin embargo, al observar su evolución en el último año, se destaca un notable crecimiento del 58.34%, evidenciando un interés creciente y una rentabilidad significativa para los inversores a largo plazo. Esta combinación de estabilidad reciente y un sólido rendimiento anual sugiere que Bitcoin Cash continúa siendo una opción atractiva en el mercado de criptomonedas.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 28.65%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 59.40%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 666,3 euros.