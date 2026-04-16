La cotización del Bitcoin Cash este jueves, 16 de abril de 2026 a las 12 horas en España es de 521,27 euros. Esta cifra refleja una variación del 0,27% en comparación con el día de ayer. En los últimos cuatro días, el precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro. Esto indica que el interés y la demanda por Bitcoin Cash están en aumento. La tendencia positiva sugiere un posible crecimiento en la confianza de los inversores hacia Bitcoin Cash, lo que podría atraer más atención en el mercado. En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha mostrado una leve evolución positiva con un cambio del 0.43%, lo que sugiere una ligera recuperación en su valor a corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -23.24%, indicando que, a pesar de la reciente estabilidad, la criptomoneda ha enfrentado desafíos significativos en su rentabilidad a largo plazo. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 43.90%, es menor que la volatilidad anual del 54.68%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 491,9 euros.