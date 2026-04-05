La cotización del Bitcoin Cash este domingo, 5 de abril de 2026 a las 12 horas en España es de 487,42 euros. Esta cifra refleja una variación del -4,72% en comparación con el día pasado. El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro en los últimos días. Esto sugiere un aumento en la demanda o confianza en Bitcoin Cash frente al euro. En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado una caída del -8.79%, lo que refleja una tendencia negativa a corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una disminución del -29.8%, lo que indica que la criptomoneda ha enfrentado desafíos importantes en su rentabilidad y aceptación en el mercado. Esta evolución sugiere una volatilidad que podría afectar la confianza de los inversores y su futuro en el ecosistema de las criptomonedas. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 29.47%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 56.14%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 487,4 euros.