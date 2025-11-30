En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este domingo, 30 de noviembre de 2025 en España es de 648,73 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 1,8%.

La tendencia del precio del Bitcoin Cash y el euro ha sido positiva en los últimos días, ya que el dato de 1 es positivo.

Esto indica un crecimiento en el valor de ambos activos, sugiriendo un aumento en la confianza del mercado.

Fuente: narrativas-es

En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un cambio positivo del 6.83%, lo que refleja un interés renovado en esta criptomoneda. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más notable, con un incremento del 85.21%, lo que indica una tendencia alcista y una creciente rentabilidad para los inversores. Esta evolución sugiere que Bitcoin Cash sigue siendo una opción atractiva en el mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 42.51%, es menor que la volatilidad anual del 64.94%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 738,4 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 293,6 euros.