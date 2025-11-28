En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

Este viernes, 28 de noviembre de 2025, Bitcoin inicia la jornada en España con una cotización de 105.180,62 euros. El valor de apertura refleja una variación del 403,23453 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el interés en Bitcoin está creciendo, mientras que el euro se mantiene sin cambios significativos.

Fuente: narrativas-es

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado un cambio positivo del 5.22%, lo que refleja un interés renovado por parte de los inversores. A lo largo del último año, su variación ha sido del 15.28%, indicando una tendencia de crecimiento sostenido a pesar de la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas. Esta evolución sugiere que Bitcoin continúa siendo una opción atractiva para quienes buscan rentabilidad a largo plazo.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 28.59%, lo que es menor que la volatilidad anual del 37.95%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 146.114,5 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 83.257,2 euros.