En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización del Bitcoin este martes, 23 de diciembre de 2025 a las 12 horas en España es de 103.638,27 euros. Esta cifra refleja una variación del 0,03% en comparación con el día de ayer.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que el Bitcoin está ganando valor, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su cotización.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado un cambio del 3.27%, lo que refleja una ligera tendencia al alza en su valor. A lo largo del último año, su variación ha sido del 9.24%, indicando una evolución positiva en su rentabilidad a largo plazo. Estos datos sugieren que, a pesar de la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas, Bitcoin ha mantenido un crecimiento sostenido que puede resultar atractivo para los inversores.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 18.90%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 35.06%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 146.114,5 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 83.257,2 euros.