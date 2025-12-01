En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

Este lunes, 1 de diciembre de 2025 en España, la cotización del Bitcoin y el euro es de 98.564,92 euros, cifra que refleja una variación del -5,98% en comparación con el día de ayer.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que el Bitcoin está ganando valor en comparación con su precio anterior, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor.

Fuente: narrativas-es

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado una caída del -5.84%, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. Sin embargo, al observar su evolución en el último año, se puede notar un crecimiento del 3.96%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, Bitcoin ha mantenido una rentabilidad positiva en el largo plazo. Esta dualidad en su rendimiento resalta la volatilidad inherente de las criptomonedas y la importancia de considerar períodos más amplios para evaluar su rentabilidad real.

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 47.34%, lo que indica que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones, ya que esta cifra es mayor que la volatilidad anual del 38.10%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 146.114,5 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 83.257,2 euros.