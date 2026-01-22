En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

Este jueves, 22 de enero de 2026, Bitcoin inicia la jornada en España con una cotización de 104.794,71 euros. El valor de apertura refleja una variación del -447,2981 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que el interés en Bitcoin está aumentando, mientras que el euro se mantiene sin cambios significativos en su valor.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado una caída del -5.5%, lo que refleja una tendencia negativa a corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con un descenso del -9.66%. Esta evolución sugiere que, a pesar de su popularidad y potencial como activo digital, Bitcoin ha enfrentado desafíos en su rentabilidad, lo que podría influir en la percepción de los inversores sobre su estabilidad y futuro en el mercado.

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana, con un 31.92%, es menor que la volatilidad anual del 34.13%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 102.782,7 euros.