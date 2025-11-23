En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

Este domingo, 23 de noviembre de 2025 en España, la cotización del Bitcoin y el euro es de 99.745,42 euros, cifra que refleja una variación del 1,63% en comparación con el día pasado.

La tendencia del precio del Bitcoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 que indica un aumento. Esto sugiere un crecimiento sostenido en el valor de ambos activos.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para identificar posibles cambios en el futuro cercano.

Fuente: narrativas-es

En la última semana, la cotización de Bitcoin ha experimentado una caída del -7.41%, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación positiva del 9.43%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, la criptomoneda ha mantenido una rentabilidad favorable en el largo plazo. Esta dualidad en su evolución resalta la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas, donde los inversores deben considerar tanto las tendencias a corto como a largo plazo.

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin, con un 37.32%, es menor que la volatilidad anual del 38.02%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 146.114,5 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 83.257,2 euros.