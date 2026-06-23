El Gobierno aumenta el precio de la luz hoy 23 de junio: esta es la hora más cara que debes evitar. Fuente: IA.

El precio medio de la electricidad en España para este martes 23 de junio de 2026 se sitúa en 112,42 euros por megavatio hora (€/MWh), equivalente a unos 0,164 euros por kilovatio hora (€/kWh).

La evolución de las tarifas durante la jornada muestra importantes diferencias entre las franjas horarias, por lo que elegir el momento adecuado para utilizar los electrodomésticos puede marcar una diferencia en la factura mensual.

Los datos publicados por el mercado eléctrico reflejan una notable variación de precios a lo largo del día. Mientras algunas horas del mediodía presentan valores relativamente bajos, durante la noche se registran los picos más elevados de la jornada.

Los consumidores acogidos a la tarifa regulada PVPC son quienes perciben de forma más directa estas fluctuaciones, ya que el coste final de la energía depende de la evolución del mercado mayorista y de otros componentes regulados del sistema eléctrico.

¿Cuáles son las horas más baratas para consumir electricidad?

La mejor ventana para utilizar electrodomésticos de alto consumo, como lavadoras, lavavajillas o secadoras, se concentra entre las 11:00 y las 16:00 horas.

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Dentro de esa franja destacan especialmente las 13:00 y las 14:00 horas, cuando el precio alcanza uno de los niveles más bajos de toda la jornada, con 72,07 €/MWh . También resultan muy convenientes los tramos comprendidos entre las 12:00 y las 13:00 horas, con 73,78 €/MWh, y entre las 15:00 y las 16:00 horas, con 76,32 €/MWh.

Los expertos recomiendan concentrar el mayor consumo energético durante estas horas para reducir el impacto de la factura, especialmente en viviendas con varios electrodomésticos funcionando de manera simultánea.

¿Qué horarios conviene evitar para no pagar más?

Las horas de la noche vuelven a convertirse en las más costosas del día. El precio máximo se registra entre las 21:00 y las 22:00 horas, cuando alcanza los 175,09 €/MWh.

Muy cerca se ubica la franja de 22:00 a 23:00 horas, con 174,77 €/MWh, seguida por el tramo de 23:00 a 24:00 horas, con 145,37 €/MWh. También presentan precios elevados las horas comprendidas entre las 20:00 y las 21:00 horas y el inicio de la madrugada.

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Por este motivo, quienes buscan ahorrar en el consumo eléctrico deberían evitar, en la medida de lo posible, el uso de aparatos de alto gasto energético entre las 20:00 y las 24:00 horas.

El mayor encarecimiento se concentra especialmente entre las 21:00 y las 22:00 horas, cuando la electricidad alcanza su valor más alto de toda la jornada.