Durante años, Vivienne Ming enfrentó una cadena de dificultades que incluyó depresión profunda, intentos de suicidio y períodos sin un lugar fijo donde vivir. En ese tiempo, llegó a dormir en su auto sin saber cómo resolver sus necesidades básicas, mientras su vocación científica permanecía intacta pero sin oportunidades concretas. Con el tiempo, logró consolidarse como investigadora en neurociencia e inteligencia artificial, con vínculos en instituciones de prestigio como Stanford University. Sin embargo, su historia deja en evidencia que el recorrido hacia el reconocimiento profesional no es lineal ni garantiza condiciones básicas de vida. El caso de Ming pone en cuestión una idea ampliamente instalada: que estudiar en universidades de renombre asegura un futuro resuelto. Aunque su carrera incluye formación en centros como Carnegie Mellon University, donde obtuvo su doctorado, su experiencia previa muestra que incluso perfiles altamente calificados pueden quedar fuera del sistema. Este fenómeno no es aislado. En distintos mercados laborales, la sobreoferta de profesionales, la falta de redes de contención y las barreras estructurales pueden dificultar la inserción, incluso para quienes cuentan con trayectorias académicas destacadas. Además, la propia Ming ha cuestionado los métodos tradicionales de selección laboral. Sus investigaciones señalan que los títulos o credenciales no siempre predicen el desempeño real, lo que abre un interrogante sobre la eficacia de los sistemas actuales de evaluación. Lejos de presentar una narrativa idealizada, la historia de Ming muestra que la resiliencia no surge como un concepto abstracto, sino como una respuesta a condiciones adversas. Haber atravesado la calle fue una consecuencia de fallas estructurales que exceden el esfuerzo individual. En este sentido, su recorrido obliga a revisar el concepto de mérito. La idea de que el éxito depende exclusivamente del talento o la formación pierde fuerza frente a realidades donde influyen factores económicos, sociales y personales. La resiliencia aparece entonces como una capacidad valiosa, pero no suficiente por sí sola. Al mismo tiempo, su caso invita a repensar el vínculo entre educación y movilidad social. Si bien la formación sigue siendo una herramienta clave, ya no alcanza para garantizar estabilidad. La experiencia de Vivienne Ming deja una conclusión clara: el talento puede abrir puertas, pero el contexto define cuántas de ellas realmente se pueden cruzar.