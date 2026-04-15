La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, respondió este miércoles al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras sus críticas a la regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada por el Gobierno. “Identificar inmigrantes con violadores o ladrones es llanamente alimentar un discurso de odio”, afirmó. Montero aseguró que la identificación de inmigrantes con delincuentes forma parte del “combate que tiene el Partido Popular con la ultraderecha”. En ese marco, afirmó que “el PP está alimentando los discursos de odio que Vox proclama a los cuatro vientos”. Durante una visita en Antequera, la dirigente insistió en que las palabras de Feijóo buscan “mimetizar inmigración con delincuencia, con violadores, con conductas delictivas” y sostuvo que “odio es lo que se rezuma detrás de las declaraciones del señor Feijóo”. También señaló que “las personas requieren un trato respetuoso” y planteó que habría que preguntarle al líder del PP por el motivo de sus declaraciones. Montero explicó que las personas incluidas en el proceso de regularización “viven ya en nuestro país, conviven con nosotros cada día” y recordó que “los procesos de regularización en nuestro país se han producido a lo largo de todos los años y con diferentes Gobiernos”. En relación con el impacto de la medida, afirmó que “este país necesita que estas personas que disfrutan de esos derechos de estar en nuestro país también contribuyan con sus obligaciones fiscales y las que te da la carta de naturaleza de ser un ciudadano normalizado”. Por último, indicó que “hay sectores productivos en Andalucía, en España, que han exigido al Gobierno que ponga en marcha medidas para que le permitan tener mano de obra que no encuentran en nuestro país” y agregó que “requieren que haya personas de otros países que trabajen en el sector primario, la hostelería y otros sectores con problemas de ocupación”. También afirmó que “hay muchas personas que no quieren trabajar en ese entorno”.