En España, el emprendimiento se ha convertido en una opción cada vez más apreciada entre las salidas profesionales posibles. Son los jóvenes sobre todo quienes impulsan esta idea que prioriza la independencia laboral y la creación de proyectos propios.

Sin embargo, son muchos los autónomos que argumentan que el camino del emprendimiento se encuentra plagado de riesgos, sacrificios y desafíos. A su vez, todos los emprendedores que cuentan sus experiencias comparten algo en común: las ganas y el esfuerzo por sacar adelante un proyecto.

Este es el caso de Vicente Nicolau, dueño de un negocio de hostelería con restaurantes, que afirmó en entrevista con Adrián Martín en YouTube que “el 60% de los restaurantes en España cierran en el primer año”. Sin embargo, el sueño de abrir un negocio culinario es muy popular entre quienes desean emprender, pues “es lo más accesible para la gente”.

“Abro el local, me llaman de la cervecera, pongo un grifo, pongo una terraza. No me cuesta nada montarlo. Al distribuidor es a quien le cuesta montar ese local”, relató Nicolau al referirse a la idea que tiene la mayoría de la gente sobre lo que implica montar un bar.

Las dificultades detrás de emprender en los restaurantes. (Fuente: archivo)

La realidad oculta detrás de los restaurantes

Aunque algunos crean que abrir un restaurante puede resultar una operación sencilla, en ciertos casos, como el Brasas Steakhouse, el restaurante de Nicolau en Mallorca, puede llegar a requerir una inversión inicial cercana a los 200.000 euros desde cero.

Y los gastos no acaban ahí. “La suma esencial es el trabajador. Tú tienes que tener un mínimo para empezar el día. Yo necesito cada día 1.500 euros para cubrir gastos. Todo lo que baja de 1.500 euros, pierdes”, comentó Nicolau. En la hostelería, los márgenes de ganancia son más estrechos y Nicolau calcula que el beneficio en un restaurante tradicional ronda el 25%.

“Luego a final de año te vienen los impuestos de ganancia y todo. Entonces ya hay que decir, bueno, pues este año he ganado X dinero”, infirió. La inflación acumulada ha complicado aún más el cálculo. “Ellos dicen ahora un 3 %, pero un 3 % cada año. Si estamos hablando de 10 años, se ha subido un 30 %”.

En la entrevista, Nicolau también ha explicado cuál es el modelo de negocio más rentable: “Hamburguesería. El tema de fast food tiene mucho margen”. El margen en hamburguesas puede alcanzar el 45%, frente al 25% de un restaurante tradicional. “Tú compras la hamburguesa por 3 euros y la vendes por 14”, resumió.

La hamburguesa es uno de los negocios más rentables, según Nicolau. (Fuente: archivo)

La recomendación del empresario para otros emprendedores

Según ha explicado Vicente Nicolau, el precio de conseguir un negocio que haga dinero y sea rentable es el de la propia libertad. “El personal tiene su día libre, pero yo no tengo día libre”, lamentó. "Las jornadas son interminables. Trabajamos todo el día. Porque cuando no estás aquí, trabajas en la cabeza”.

Por eso, como jefe debe ser polivalente. “Si tú no sabes reemplazar a la persona que te falla... Porque siempre falla gente”, advirtió. Nicolau ha trabajado como camarero, friegaplatos, cocinero y limpiador cuando ha sido necesario. “Si tengo que fregar los baños, friego los baños. Si tengo que servir, sirvo”.

De lo que no hay duda es de que la pasión es el único combustible que sostiene semejante esfuerzo. “Es duro, pero repito, sarna con gusto, no pica. A mí me gusta. Si no te gusta, esto no aguantas ni un día”, confesó. Nicolau explicó que sí vale la pena abrir un restaurante, siempre y cuando “sepas y te atengas a las consecuencias”.

Su consejo para quien quiera emprender es rotundo. “Que sea constante, seriedad y que tenga paciencia. En un restaurante, para conseguir tener ya un beneficio claro, tienes que esperar dos, tres años. No vas a tener el beneficio el primer año”, sentenció.