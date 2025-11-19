La inmigración a España se ha convertido en una opción cada vez más apreciada entre las salidas posibles para personas de todo el mundo. Son los jóvenes sobre todo quienes impulsan esta idea que prioriza la independencia y la creación de un futuro mejor en el extranjero.

Muchos inmigrantes al llegar al país europeo pueden encontrarse con una realidad distinta a la que habían imaginado y uno de los desafíos que deben afrontar es la declaración de la Renta. La queja por los elevados impuestos de Hacienda es algo habitual en España, aunque hay quienes llegan desde afuera y aportan una mirada distinta.

Este es el caso de Rodrigo Miranda, un argentino que lleva varios meses en Zaragoza y, según ha comentado en sus publicaciones de TikTok, trabaja intensamente para salir adelante en el país. Sumado a eso, en reiteradas ocasiones ha defendido sin reparos el pago de impuestos como base de los servicios públicos y el Estado de bienestar.

El argentino que escogió la emigración a España como camino de vida. Fuente: archivo

La jornada laboral del argentino en España

Miranda comparte por redes sociales distintas experiencias de su nueva vida en España. En uno de sus últimos vídeos publicados, el joven explica cómo es su jornada laboral, en la que combina dos empleos: trabaja en Aquaservice como transportista y comercial, y también como camarero en un bar del centro de la ciudad.

“Cómo es mi día con 2 trabajos en Zaragoza, España. Arrancamos a las 7.00 y ya tengo el desayuno listo gracias a mi señora que es una genia total, vale oro”, comienza relatando. Primero completa su jornada en Aquaservice, en donde visita clientes, deja una prueba del servicio gratuito y luego concreta las ventas.

“Visitamos a los clientes que ya lo conocieron para ver si les gustó o si lo devuelven sin ningún compromiso. Si les gustó les contamos los precios y demás. Hoy cerré 3 contratos, es decir 3 clientes felices, así que un día redondo para terminar la semana”, explica.

Sin embargo, la jornada no termina ahí: “Cuando crees que el día está terminado, arranca el segundo round”, comenta el argentino, que a las diez de la noche comienza su segundo trabajo. En Taller Clandestino hago de camarero a la vez que aprendo a servir cócteles. La verdad que la paso muy bien”.

¿Cuáles son los beneficios de emigrar a España según Miranda?

Exhausto y satisfecho, Miranda reflexiona sobre su rutina y sus motivaciones en España: “El día es bastante largo. No es fácil tener dos trabajos, porque estás lejos de tu familia... Pero todo se puede porque tengo una mujer de fierro que está en todos los proyectos y que confía en mí, y un hijo que le quiero dar una vida extraordinaria y quiero darle ejemplo”.

En la publicación que acompaña el vídeo, insiste en su mensaje de esfuerzo y optimismo: “No es fácil tener dos trabajos, pero cuando tenés una compañera que te banca y un hijo que te da fuerzas, todo vale la pena. Vivir en España no es solo trabajar… es construir sueños día a día”.

En los comentarios varios usuarios le han advertido al argentino sobre las implicaciones fiscales de mantener dos empleos. Sin embargo, Miranda no se ha mostrado preocupado en lo absoluto: “¡Es la idea! Tienen un país ordenado, limpio y funciona todo. Si me cobran impuestos feliz de pagarlos amigo", respondió el argentino.