Una fuerte tormenta se aproxima en el país: estas son las zonas afectadas por las lluvias intensas. (Fuente: archivo).

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de España prevé para este domingo un aumento de la inestabilidad en el sur y sureste peninsular, con precipitaciones, localmente fuerte en algunas zonas. Se esperan nevadas en cotas bajas, con las mayores acumulaciones en la Cordillera Cantábrica y en el entorno oriental del Sistema Central, y un descenso generalizado de las temperaturas.

La borrasca Francis se prevé que se sitúe en el entorno del Estrecho y oeste de Alborán, aumentando la inestabilidad en el sur y sureste peninsular con chubascos que podrían ser localmente fuertes y persistentes en zonas del golfo de Cádiz a últimas horas y, sobre todo, en el Estrecho, zonas occidentales de Alborán y entorno de la Nao, sin descartar que vayan acompañados de tormenta.

Según comunicó EFE, en Canarias habrá intervalos nubosos con lluvias en general débiles y más frecuentes en las islas orientales y en las vertientes norte y oeste de las islas montañosas.

¿Cómo estará la temperatura en el país?

Las temperaturas tendrán un descenso generalizado en la península y Baleares: el de las máximas será localmente notable en la meseta Norte y en zonas de la Ibérica y el de las mínimas en zonas de montaña del centro norte y noroeste peninsular.

El aire frío ártico seguirá desplazándose hacia el sur, dejando nevadas, de débiles a moderadas, en cotas bajas, con las mayores acumulaciones en la Cordillera Cantábrica, en el entorno oriental del Sistema Central, sin descartar en zonas llanas de la meseta norte. La nieve también se espera en zonas de la Ibérica y Pirineo oscense. Asimismo, se esperan brumas y bancos de nieblas en zonas bajas del nordeste y en zonas de montaña.

También se esperan heladas débiles en la mitad norte, montañas del sureste y, localmente, en la meseta Sur. Serán moderadas en las montañas de la mitad norte, sin descartar que se den localmente fuertes en los Pirineos. Pocos cambios en Canarias.

¿Cuáles son las comunidades afectadas por la lluvia?

Zonas con lluvias fuertes o tormentas

Andalucía : precipitaciones moderadas a fuertes, persistentes y con tormentas, especialmente en el Estrecho y la vertiente mediterránea.

Comunidad Valenciana : chubascos localmente fuertes y persistentes en el sur de Valencia y norte de Alicante.

Región de Murcia : lluvias moderadas, con posibilidad de episodios persistentes y ocasionalmente fuertes.

Islas Baleares : precipitaciones generalizadas, localmente fuertes de madrugada y a primeras horas, sobre todo en Mallorca y Menorca.

Canarias: chubascos que pueden ser localmente fuertes en Lanzarote y Fuerteventura de madrugada, y precipitaciones persistentes en medianías de Tenerife.

Zonas con lluvias débiles o moderadas

Galicia : precipitaciones débiles y dispersas, concentradas en la Mariña de Lugo y zonas de montaña del este.

Asturias : lluvias débiles y dispersas, con nieve en cotas bajas.

Cantabria : precipitaciones débiles en la mitad suroeste.

País Vasco : posibles lluvias débiles y aisladas en Álava, principalmente por la mañana.

Castilla y León : lluvias débiles generalizadas, puntualmente moderadas en el sureste y Sistema Central.

Navarra : precipitaciones débiles y dispersas de madrugada.

La Rioja : lluvias débiles en el valle y moderadas en zonas de sierra.

Aragón : precipitaciones generalizadas, en forma de nieve en amplias zonas, sin carácter tormentoso.

Cataluña : lluvias generalizadas, salvo en el Ampurdán, con descenso acusado de la cota de nieve.

Extremadura : precipitaciones dispersas, más probables por la tarde y noche en el sur y nordeste.

Comunidad de Madrid : lluvias en la segunda mitad del día, más probables al sur y en la sierra.

Castilla-La Mancha: precipitaciones por la tarde, menos probables en Toledo y Ciudad Real.

