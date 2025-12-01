Llega la tormenta negra en todo el país: lluvias intensas y posible granizo impactarán en estas zonas.

La llegada de una fuerte tormenta marcará el inicio de semana en varias provincias de España. El frente frío afectará sobre todo al noroeste del país y dejará un aumento claro de la inestabilidad.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) informó que habrá lluvias intensas en Galicia y zonas próximas. También prevé tormentas y un aumento de la nubosidad en amplias áreas del norte.

El avance del frente activará alerta en puntos concretos . Las precipitaciones, el viento y las nubes densas cambiarán el panorama en buena parte del territorio.

Fuerte tormenta en el noroeste: AEMET activa alerta por lluvias intensas en varias provincias del país

Dónde lloverá en el país este lunes

La llegada de un frente frío dejará una fuerte tormenta en el noroeste. Galicia tendrá precipitaciones persistentes. Se extenderán al oeste de Asturias y al noroeste de Castilla y León.

Los cielos estarán muy nubosos en estas zonas. AEMET prevé tormentas ocasionales en el oeste gallego. También anticipa lluvias intensas que avanzarán de oeste a este.

MADRID, 01/12/2025.- Una persona sin hogar duerme en una parada de autobús en Madrid, este lunes. El primer día de diciembre arranca con temperaturas mínimas bajo cero en la Comunidad de Madrid, con heladas débiles generalizadas en la región, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las mínimas estarán descenso mientras las máximas subirán ligeramente superando los diez grados. Los cielos estarán velados de nubes altas y el viento soplará flojo variables. EFE/ Mariscal Fuente: EFE Mariscal

En Baleares habrá chubascos de madrugada. Podrán aparecer en el sur del archipiélago y en áreas cercanas al Alborán. Canarias tendrá intervalos nubosos y lluvias débiles.

Qué alertas meteorológicas están activas hoy en España

AEMET señala zonas de alerta por una fuerte tormenta en el noroeste peninsular. Galicia concentra el riesgo mayor por precipitaciones persistentes. En su tercio occidental podrían sumarse tormentas.

El organismo advierte de posibles ráfagas de viento en litorales gallegos y cantábricos. También anticipa bancos de niebla matinal en Castilla y León. En Baleares habrá viento moderado del norte.

La borrasca asociada al frente aportará inestabilidad en varias provincias del país . AEMET prevé lluvias intensas, granizo aislado y cambios de viento en áreas costeras.

Pronóstico del tiempo por comunidad autónoma

Galicia tendrá lluvias moderadas y tormentas en su tercio occidental. Asturias y Cantabria mostrarán cielos nubosos. Tendrán precipitaciones débiles y heladas en zonas de cordillera.

Castilla y León tendrá nieblas matinales y lluvias débiles. Navarra y La Rioja presentarán nubes altas y heladas en puntos de montaña. Aragón y Cataluña tendrán brumas y nieblas en zonas interiores.

La Comunidad Valenciana espera chubascos aislados en su litoral sur. Andalucía tendrá nubes y lluvias ocasionales en áreas mediterráneas. Canarias mostrará lluvias más intensas en el norte de las islas de mayor relieve.

En Baleares los chubascos serán más fuertes de madrugada. Podrán ir acompañados de tormenta. AEMET prevé viento del norte y temperaturas con pocos cambios.