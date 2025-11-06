En España, el paso de varios frentes, unido a la formación de un sistema de bajas presiones en el Mediterráneo norte, dejarán este jueves una jornada con precipitaciones fuertes y tormentas con granizo en varias zonas del país.
En cuanto a los vientos, EFE informó que predominarán los moderados de componente oeste en la Península y Baleares, exceptuando la componente este en el tercio nordeste peninsular y archipiélago balear. Soplará con intervalos de fuerte en el este de Alborán, litorales gallegos y cantábricos.
En ese sentido, se esperan probables rachas muy fuertes en el norte de Galicia, Pirineos, localmente en la Cordillera Cantábrica y en zonas altas del este y sureste peninsular.
Tormenta con granizo: ¿cuáles son las zonas afectadas por la lluvia?
De acuerdo al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se prevén precipitaciones más frecuentes en Galicia, Cantábrico, cuadrante noreste peninsular y Baleares que podrán dar lugar localmente a acumulaciones significativas.
En el noreste peninsular y Baleares se esperan probables chubascos y tormentas fuertes, ocasionalmente con granizo y rachas muy fuertes, que localmente podrán ser muy fuertes en litorales e interiores de Tarragona y Barcelona así como en el sur de Lérida, tendiendo a remitir. Habrá bancos de niebla matinales en zonas de montaña.
Asimismo, se registrarán nevadas en el Pirineo a cotas por encima de la cota 1600-2000 metros.
En Canarias, los cielos estarán nubosos o con intervalos nubosos y se prevén precipitaciones débiles y dispersas en las islas de mayor relieve, con descenso generalizado de las temperaturas y vientos alisios moderados.
Clima Aemet: ¿cómo estará la temperatura en el país?
Las temperaturas descenderán de forma acusada y prácticamente generalizada en la Península, descenso que será notable en las máximas en amplias áreas de la Península y de forma localmente extraordinaria en el interior sureste.
Se esperan pocos cambios en los litorales del este y sureste peninsular. A su vez, habrá heladas débiles en los principales entornos de montaña de la mitad norte y sureste peninsular.
Clima Aemet: predicción por comunidades autónomas
Zonas con tormentas o lluvias fuertes
- Aragón: chubascos localmente fuertes en el tercio norte, con tormenta y granizo.
- Cataluña: chubascos fuertes o muy fuertes, con tormenta y granizo.
- Navarra: precipitaciones débiles o moderadas, localmente fuertes de madrugada.
- Comunidad Valenciana: precipitaciones localmente fuertes con tormenta en el norte de Castellón.
- Baleares: chubascos localmente fuertes, con tormenta y granizo.
- Galicia: lluvias y chubascos en la primera mitad del día, con posibles tormentas.
- Castilla-La Mancha: lluvias y chubascos dispersos de madrugada, con tormentas aisladas.
Zonas con lluvias o chubascos débiles
- Asturias: lluvias y chubascos que remitirán.
- Cantabria: precipitaciones débiles o moderadas que remitirán.
- País Vasco: precipitaciones débiles o moderadas que remitirán.
- Castilla y León: precipitaciones débiles o localmente moderadas, sobre todo en montaña.
- La Rioja: alguna precipitación débil dispersa, principalmente en la Ibérica.
- Extremadura: probabilidad de precipitaciones débiles dispersas, tendiendo a poco nuboso.
- Comunidad de Madrid: chubascos dispersos; posible nieve en la Sierra.
- Andalucía: chubascos en el noreste, tendiendo a poco nuboso.
- Canarias: lluvias débiles en el norte de las islas montañosas y alguna precipitación ocasional en el sur y oeste.
Zonas sin lluvias
- Región de Murcia: poco nuboso, sin precipitaciones.