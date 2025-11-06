En España, el paso de varios frentes, unido a la formación de un sistema de bajas presiones en el Mediterráneo norte, dejarán este jueves una jornada con precipitaciones fuertes y tormentas con granizo en varias zonas del país.

En cuanto a los vientos, EFE informó que predominarán los moderados de componente oeste en la Península y Baleares, exceptuando la componente este en el tercio nordeste peninsular y archipiélago balear. Soplará con intervalos de fuerte en el este de Alborán, litorales gallegos y cantábricos.

En ese sentido, se esperan probables rachas muy fuertes en el norte de Galicia, Pirineos, localmente en la Cordillera Cantábrica y en zonas altas del este y sureste peninsular.

Tormenta con granizo: ¿cuáles son las zonas afectadas por la lluvia?

De acuerdo al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se prevén precipitaciones más frecuentes en Galicia, Cantábrico, cuadrante noreste peninsular y Baleares que podrán dar lugar localmente a acumulaciones significativas.

En el noreste peninsular y Baleares se esperan probables chubascos y tormentas fuertes, ocasionalmente con granizo y rachas muy fuertes, que localmente podrán ser muy fuertes en litorales e interiores de Tarragona y Barcelona así como en el sur de Lérida, tendiendo a remitir. Habrá bancos de niebla matinales en zonas de montaña.

Asimismo, se registrarán nevadas en el Pirineo a cotas por encima de la cota 1600-2000 metros.

En Canarias, los cielos estarán nubosos o con intervalos nubosos y se prevén precipitaciones débiles y dispersas en las islas de mayor relieve, con descenso generalizado de las temperaturas y vientos alisios moderados.

Clima Aemet: ¿cómo estará la temperatura en el país?

Las temperaturas descenderán de forma acusada y prácticamente generalizada en la Península, descenso que será notable en las máximas en amplias áreas de la Península y de forma localmente extraordinaria en el interior sureste.

Se esperan pocos cambios en los litorales del este y sureste peninsular. A su vez, habrá heladas débiles en los principales entornos de montaña de la mitad norte y sureste peninsular.

Clima Aemet: predicción por comunidades autónomas

Zonas con tormentas o lluvias fuertes

Aragón: chubascos localmente fuertes en el tercio norte, con tormenta y granizo.

Cataluña: chubascos fuertes o muy fuertes, con tormenta y granizo.

Navarra: precipitaciones débiles o moderadas, localmente fuertes de madrugada.

Comunidad Valenciana: precipitaciones localmente fuertes con tormenta en el norte de Castellón.

Baleares: chubascos localmente fuertes, con tormenta y granizo.

Galicia: lluvias y chubascos en la primera mitad del día, con posibles tormentas.

Castilla-La Mancha: lluvias y chubascos dispersos de madrugada, con tormentas aisladas.

Zonas con lluvias o chubascos débiles

Asturias: lluvias y chubascos que remitirán.

Cantabria: precipitaciones débiles o moderadas que remitirán.

País Vasco: precipitaciones débiles o moderadas que remitirán.

Castilla y León: precipitaciones débiles o localmente moderadas, sobre todo en montaña.

La Rioja: alguna precipitación débil dispersa, principalmente en la Ibérica.

Extremadura: probabilidad de precipitaciones débiles dispersas, tendiendo a poco nuboso.

Comunidad de Madrid: chubascos dispersos; posible nieve en la Sierra.

Andalucía: chubascos en el noreste, tendiendo a poco nuboso.

Canarias: lluvias débiles en el norte de las islas montañosas y alguna precipitación ocasional en el sur y oeste.

Zonas sin lluvias