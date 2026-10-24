El anillo llevaba grabados el nombre de Terry Sheppard Jr., cuatro ases, una referencia a Texas y el apodo "T-Bone".

Un anillo de plata del Ejército de Estados Unidos, desaparecido durante 20 años, regresó finalmente a las manos de su propietario gracias a la perseverancia de una mujer que se propuso resolver el misterio de su procedencia.

La historia comenzó en Fort Worth, Texas, cuando Mary Thelen encontró una antigua joya militar guardada en un baúl que pertenecía a su hijo Douglas, un veterano que había participado en cuatro misiones en Irak.

El objeto tenía varios grabados que parecían ofrecer pistas sobre su dueño, pero nadie sabía exactamente cómo había terminado allí . Lo que comenzó como una búsqueda personal terminó convirtiéndose en una investigación que se extendió durante tres años y contó con la participación de un medio de comunicación estadounidense.

Mary Thelen encontró un anillo militar de plata entre las pertenencias de su hijo y dedicó tres años a buscar a su propietario. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Encontró un anillo militar en el baúl de su hijo y comenzó una búsqueda que duró tres años

En 2023, Mary Thelen descubrió el anillo mientras revisaba las pertenencias militares de Douglas. Cuando le preguntó por su origen, su hijo no pudo ofrecerle una respuesta precisa.

El veterano creía que podía haberlo encontrado durante alguna de sus misiones en Irak, posiblemente dentro de un vehículo militar o entre la arena cerca de Bagdad.

Sin embargo, la joya tenía características que podían ayudar a identificar a su propietario . Entre sus grabados aparecían cuatro ases de una baraja, una referencia a Texas, el apodo “T-Bone” y un nombre: Terry Sheppard Jr.

Con estos datos, Mary decidió buscar al hombre al que pertenecía el anillo y recurrió al programa NBC 5 Responds. La historia se difundió por primera vez en febrero de 2023 y llamó la atención de numerosos usuarios de redes sociales, que comenzaron a investigar quién podía ser el propietario.

Aunque varias personas lograron contactar con un hombre llamado Terry Sheppard, el encuentro con Mary no llegó a concretarse y el anillo permaneció guardado durante otros tres años.

El dueño del anillo apareció después de 20 años y reveló una historia inesperada

Durante el verano de 2026, Terry Sheppard Jr. se comunicó con NBC 5 para solicitar ayuda y recuperar el objeto que había perdido dos décadas antes. Pocas semanas después, Mary y el antiguo soldado pudieron encontrarse personalmente.

Al entregarle la joya, la mujer le preguntó si todavía la recordaba. La reacción del veterano fue inmediata: reconoció el anillo y expresó su sorpresa al volver a verlo.

Sheppard explicó que no tenía noticias de la joya desde 2006. La había encargado después de completar su entrenamiento militar básico y había elegido personalmente los detalles de su diseño.

El anillo representaba una etapa importante de su juventud: llevaba su nombre, su origen texano y el apodo que utilizaba durante aquellos años.

Por su parte, Mary manifestó su satisfacción por haber conseguido devolver el objeto después de tanto tiempo. Su compromiso, iniciado en 2023, finalmente se había cumplido.

El misterio del anillo perdido: la conexión entre dos soldados que nunca habían conocido su historia

Aunque Terry recuperó su anillo, todavía quedaba una pregunta sin resolver: ¿cómo había terminado dentro del baúl de otro militar?

La explicación que Douglas había dado inicialmente parecía apuntar a Irak pero el propietario aseguró que nunca había sido destinado a ese país, por lo que la hipótesis de que lo hubiera perdido allí quedó descartada.

Sheppard recordó entonces que la última vez que había visto la joya fue mientras prestaba servicio en Fort Bragg, una base militar situada en Carolina del Norte, donde formaba parte de la 82.ª División Aerotransportada.

El detalle permitió descubrir una coincidencia inesperada: Douglas también había estado destinado en esa instalación durante el mismo periodo y ambos trabajaban en una zona cercana.

Terry Sheppard recuperó en 2026 el anillo que había perdido dos décadas antes, durante su etapa en el Ejército estadounidense. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Según la hipótesis de Sheppard, es posible que se quitara el anillo mientras realizaba alguna tarea y lo olvidara. Douglas podría haberlo encontrado y guardado sin llegar a conocer la identidad de su propietario.

Aún no se ha podido determinar con certeza si los dos militares llegaron a coincidir personalmente o en qué circunstancias exactas se produjo la pérdida.