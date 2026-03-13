Tomar antibióticos puede afectar a la composición de la comunidad bacteriana del intestino, conocida como microbioma intestinal, durante bastante tiempo. Según un nuevo estudio científico, el impacto de algunos de estos fármacos puede durar hasta ocho años. La investigación fue liderada por científicos de la Universidad de Uppsala, en Suecia, y publicada en la revista científica Nature Medicine. El trabajo analizó el microbioma intestinal de miles de personas para entender cómo influyen los antibióticos en la comunidad de bacterias que habita el sistema digestivo. Para realizar el estudio, los investigadores analizaron el microbioma intestinal de 14.979 residentes en Suecia y compararon los datos de quienes habían tomado antibióticos en los últimos ocho años con los de quienes no los habían utilizado. Los resultados mostraron fuertes vínculos entre el uso de antibióticos y la composición del microbioma intestinal de cada persona. Los científicos observaron diferencias en la diversidad de especies bacterianas presentes en el intestino. “Podemos ver que el uso de antibióticos de hace cuatro a ocho años está vinculado con la composición del microbioma intestinal de una persona hoy en día. Incluso un solo ciclo de tratamiento con ciertos tipos de antibióticos deja rastros”, afirma Gabriel Baldanzi, primer autor del estudio. Los antibióticos son medicamentos esenciales para combatir infecciones graves. Sin embargo, los investigadores recuerdan que su uso excesivo puede elevar el riesgo de algunas afecciones, como la diabetes tipo 2 o infecciones gastrointestinales. El estudio también detectó que el impacto sobre el microbioma intestinal no es igual para todos los antibióticos. Algunos medicamentos producen cambios más profundos y duraderos que otros. Las asociaciones más fuertes se observaron con la clindamicina, las fluoroquinolonas y la flucloxacilina. En cambio, la penicilina V se relacionó con cambios más pequeños y de menor duración en el microbioma intestinal. “El fuerte vínculo entre la flucloxacilina de espectro reducido y el microbioma intestinal fue inesperado, y nos gustaría ver este hallazgo confirmado en otros estudios”, comenta Tove Fall, profesora de Epidemiología Molecular en la Universidad de Uppsala. Los científicos consideran que estos resultados podrían ayudar a orientar futuras recomendaciones sobre el uso de antibióticos. Comprender cómo afectan al microbioma intestinal es clave para elegir tratamientos más seguros. Según los investigadores, estos datos podrían ser especialmente útiles cuando existen dos antibióticos igualmente eficaces para tratar una infección. En esos casos, podría priorizarse el que tenga menor impacto en el microbioma intestinal. Fall explica que los hallazgos del estudio pueden ayudar a informar futuras recomendaciones sobre el uso de antibióticos, “especialmente al elegir entre dos antibióticos igualmente efectivos, uno de los cuales tiene un impacto más débil en el microbioma intestinal”.