Después de casi un siglo, el lince boreal (Lynx lynx), un feroz carnívoro superdepredador, podría regresar a los bosques del Pirineo catalán. Esta propuesta impulsada por ecologistas generó gran expectación, pero también importantes preocupaciones entre diferentes sectores. El lince boreal, también conocido como lince euroasiático, es el mayor felino salvaje de Europa. Desapareció de Cataluña en torno a 1930 —el último ejemplar documentado murió en el Ripollès— debido principalmente a la persecución humana, la pérdida de hábitat y la reducción de sus presas naturales. Dos asociaciones locales, Amigos del Parque Natural del Alto Pirineo y ADLO Pirineo, han planteado un proyecto piloto para devolver esta especie al paisaje montañoso catalán. El plan se centraría en el Parque Natural del Alto Pirineo, el mayor espacio protegido de Cataluña, y consistiría en liberar ejemplares procedentes de Rumanía (donde existen poblaciones estables), pero castrados para evitar cualquier reproducción. Se trataría de un ensayo controlado que evaluaría el comportamiento, la adaptación y el impacto ecológico del animal, sin riesgos inmediatos de establecer una población permanente, según explica un artículo de la revista Jara y Sedal. Los promotores defienden que su regreso ayudaría a recuperar dinámicas ecológicas antiguas, ya que el lince boreal ocuparía la cúspide de la cadena trófica en los bosques fríos europeos. Su dieta incluye presas como corzos, ciervos y rebecos, contribuyendo a regular las poblaciones de herbívoros y a fomentar una mayor biodiversidad. Sin embargo, la iniciativa abrió un intenso debate. Entre las principales preocupaciones destacan: El proyecto está pendiente de evaluación por parte del Parque Natural del Alto Pirineo, la Generalitat de Cataluña y el Ministerio para la Transición Ecológica. Aunque se presenta como una prueba piloto sin reproducción, algunos lo ven como un paso inicial hacia posibles liberaciones futuras de ejemplares fértiles. Esta propuesta revive el debate sobre el rewilding (renaturalización) en España y el retorno de grandes carnívoros extintos localmente, en un contexto donde especies como el lince ibérico ya han demostrado éxitos importantes en su recuperación.