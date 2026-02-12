Una destacada agencia de viajes de la provincia de León, España, cerró sus puertas el pasado 30 de diciembre de 2025. De esta manera, puso fin a una historia de 50 años en el rubro que golpeó de lleno a los residentes locales. Se trata de Viajes Morales, una firma familiar con más de medio siglo de historia que finalizó una etapa en el transporte y el turismo local. Sus inicios humildes y su cercanía con los clientes lo convirtieron en una empresa querida en la región. La decisión se tomó por jubilación de su propietaria, Esperanza Sierra, quien explicó que tanto la actividad de autocares como la agencia de viajes cesaron tras décadas de actividad estrechamente ligadas a la comunidad leonesa. “Éramos una empresa muy familiar, con más de 50 años en León, y estamos muy satisfechos de todo lo vivido”, declaró Sierra, subrayando el vínculo que la empresa mantuvo con clientes, instituciones y grupos locales. Los orígenes de Viajes Morales datan de los años 70, cuando comenzó muy modestamente con un taxi en La Seca de Alba, en el municipio de Cuadros, según recordó su dueña al Heraldo de León. Rápidamente, la empresa amplió sus servicios: incorporó un autocar que prestaba servicios de transporte para trabajadores en zonas mineras y, con el tiempo, consolidó líneas regulares, transporte escolar y servicios discrecionales dentro y fuera de España. Fue en ese proceso de crecimiento que se sumó la agencia de viajes hace aproximadamente 40 años. Desde entonces, miles de personas, instituciones y asociaciones leonesas contrataron sus paquetes, excursiones y viajes organizados. De esta manera, la agencia se convirtió en un socio habitual para colegios, clubes deportivos, ayuntamientos y grupos particulares. Su forma de trabajar tan cercana y resolutiva fue la herramienta que más éxito le dio a lo largo de estos 50 años. “Ante cualquier incidencia siempre estábamos en primera línea, solucionando los problemas de la mejor manera posible”, remarcó la propietaria. A su vez, se suman otras comodidades para los clientes que le hicieron ganar gran reputación y recomendaciones: flota renovada de forma constante, atención personalizada y organización interna. En algún momento de su trayectoria, Viajes Morales contó con 20 trabajadores, pero en su etapa final, la plantilla solo consistía en 10 empleados, fruto de la reducción de personal tras la pandemia. Ahora, el servicio de autocares se vendió a la empresa Torobus en octubre del año pasado. Por su parte, la agencia de viajes se descontinuó en diciembre definitivamente. “El cariño y la confianza de los clientes es con lo que nos quedamos. Muchos nos están llamando para felicitarnos y decirnos que ya nos echan de menos”, concluyó Sierra.