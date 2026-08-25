El Gobierno reforma la Ley de Extranjería y Asilo tras la crisis en Ceuta: que pasará con quienes lleguen a la frontera a partir de ahora (foto: EFE)

El Gobierno ha aprobado 25 millones de euros para Ceuta con el objetivo de reforzar la atención de los menores migrantes que se encuentran en la ciudad autónoma tras la crisis iniciada a finales de julio. La partida deberá ser sometida este jueves a votación de las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia.

La respuesta española no termina ahí. El Ejecutivo también ha solicitado ayuda financiera de emergencia a la Comisión Europea, que ya considera el expediente una cuestión prioritaria y promete resolverlo con rapidez. Los fondos europeos servirían para reforzar la frontera, las infraestructuras de seguridad y la capacidad de acogida.

Estas medidas llegan mientras permanece abierto otro frente relacionado con la crisis. El grupo de piratas informáticos Jabaroot asegura haber difundido información de unos 70.000 agentes de seguridad marroquíes y ha presentado su acción como un mensaje dirigido especialmente a España tras lo sucedido en Ceuta. Sin embargo, la autenticidad y procedencia de esos archivos no han sido establecidas de forma independiente.

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El Gobierno aprueba 25 millones para atender a los menores migrantes en Ceuta

El Consejo de Ministros ha aprobado la transferencia de 25 millones de euros para Ceuta destinada específicamente a financiar la atención y acogida de los menores migrantes. La distribución del crédito tendrá que pasar este jueves por la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia.

El dinero permitirá sufragar gastos de atención inmediata, alojamiento, alimentación, vestuario, escolarización, asistencia médica, apoyo jurídico y acompañamiento socioeducativo. También contempla servicios de traducción, orientación, apoyo psicosocial e identificación de perfiles especialmente vulnerables.

Ceuta podrá emplear parte de los 25 millones de euros en ampliar las plazas disponibles dentro de su sistema de acogida. La financiación también podrá cubrir los gastos de personal derivados de la atención a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados.

Para la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se trata de una “decisión esencial para que Ceuta pueda hacer frente con garantías a la atención de los niños y niñas no acompañados que actualmente se encuentran en la ciudad y que se ha llevado a cabo con la máxima celeridad que permiten los trámites pertinentes”.

La responsable de Juventud e Infancia también ha defendido que el compromiso del Ministerio con Ceuta y con la infancia migrante no acompañada “es inequívoco”: “Hemos trabajado y apoyado a la ciudad autónoma desde el minuto uno y así vamos a seguir haciéndolo”.

España pide más ayuda para Ceuta y Bruselas promete una respuesta urgente

Los 25 millones para Ceuta forman parte de una respuesta que podría aumentar con recursos procedentes de la Unión Europea. España ha presentado formalmente una solicitud de financiación de emergencia ante la Comisión Europea para hacer frente a las consecuencias de la crisis migratoria.

“Ayer recibimos la solicitud formal de las autoridades competentes para que se preste ayuda de emergencia con el fin de hacer frente a la situación migratoria en Ceuta. (...) Ahora trabajaremos para realizar una evaluación rápida y tomar una decisión con la mayor celeridad posible”, explicó el portavoz comunitario de Interior, Markus Lammert.

La petición incluye medidas para reforzar la protección de las fronteras y las infraestructuras relacionadas con la seguridad. También busca establecer una capacidad de acogida suficiente para los migrantes que permanecen en Ceuta, incluidos los menores no acompañados.

Bruselas todavía no ha comunicado cuánto dinero recibirá España ni ha establecido un plazo concreto. Fuentes comunitarias señalaron, sin embargo, que el importe será “considerablemente mayor” al concedido en anteriores ocasiones en las que España recurrió a este mecanismo.

Como referencia, la Unión Europea respaldó el año pasado con 38 millones de euros la atención humanitaria ante la presión migratoria en Canarias. En abril de 2024 también había destinado 20 millones para reforzar la atención de las más de 38.000 personas que habían llegado al archipiélago entre octubre de 2023 y marzo de 2024.

El mecanismo permite además una “prefinanciación” de hasta el 80% de los fondos solicitados. De esta manera, España puede utilizar inicialmente recursos propios que posteriormente serán reembolsados por Bruselas.

Sigue sin verificarse la supuesta filtración de datos de 70.000 agentes marroquíes

Mientras España moviliza recursos económicos para afrontar la situación de Ceuta, continúa abierta otra incóógnita surgida alrededor de la crisis. El grupo de piratas informáticos identificado como Jabaroot anunció la publicación de datos que atribuye a unos 70.000 agentes de seguridad de Marruecos.

Los documentos supuestamente incluyen información de miembros de la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN) y de la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST), dos de los principales organismos de seguridad marroquíes . Entre los archivos habría nombres, fechas de nacimiento, números de identificación, rangos y otros datos personales.

La información fue difundida inicialmente mediante la cuenta de Jabaroot en Telegram, aunque posteriormente dejó de estar disponible. En el canal aparece el mensaje de que “los archivos se han eliminado de Telegram para cumplir con su política de uso”.

El punto clave es que la autenticidad y la procedencia de la supuesta filtración no han sido establecidas de manera independiente. El medio marroquí Bladi.net también advirtió este martes de que no había podido contrastarse la información publicada por el grupo.

Jabaroot, por su parte, ha relacionado expresamente su actuación con España. El grupo presentó la supuesta filtración como un mensaje dirigido especialmente al país tras la crisis migratoria de Ceuta y sostiene que dispone de información sobre responsables y órdenes impartidas durante aquellos acontecimientos.

Por ahora, esas afirmaciones tampoco han sido verificadas de forma independiente. Por ello, no puede establecerse que los archivos sean auténticos ni que exista una relación acreditada entre su contenido y las decisiones adoptadas durante la crisis.

Quién es Jabaroot y qué ataques se le atribuyeron anteriormente en Marruecos

El nombre de Jabaroot no aparece por primera vez en esta crisis. El grupo comenzó a adquirir notoriedad durante 2025 después de varias operaciones dirigidas contra organismos públicos de Marruecos.

La Fiscalía marroquí abrió el pasado año una investigación por un ataque cibernético atribuido a Jabaroot contra la cuenta del Consejo Superior del Poder Judicial. Aquella filtración alcanzó al ministro de Justicia, Abdelatif Uahbi, y reveló supuestas irregularidades fiscales relacionadas con la compra de una residencia millonaria.

El grupo también reivindicó un ataque informático masivo que afectó al Ministerio marroquí de Empleo y a la institución de seguridad social CNSS. La operación terminó con la publicación de datos correspondientes a casi dos millones de asalariados marroquíes, incluidos altos cargos empresariales.

Ese historial añade relevancia a la nueva reivindicación, pero no demuestra por sí mismo que los datos de los 70.000 supuestos agentes marroquíes sean auténticos. La información continúa pendiente de una verificación independiente mientras España concentra su respuesta inmediata en la atención de los migrantes y en conseguir nuevos recursos europeos para Ceuta.