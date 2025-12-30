La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que la entrada de Ucrania en la Unión Europea representa una pieza central de la seguridad continental. Lo hizo tras una reunión con líderes europeos centrada en la guerra iniciada por Rusia.

“Buen debate hoy con líderes europeos sobre nuestro apoyo a Ucrania, su seguridad y la reconstrucción del país”, escribió Von der Leyen en redes sociales. En ese mensaje subrayó que “la prosperidad de un Estado ucraniano libre yace en la adhesión a la UE”.

La dirigente alemana fue más allá al definir ese proceso como un factor de protección estructural. “También es una garantía de seguridad clave por sí misma”, aseguró, reforzando el vínculo entre ampliación comunitaria y estabilidad regional.

Von der Leyen añadió que la ampliación no es un beneficio unilateral. “No solo beneficia a los países que se unen”, sino que, como muestran anteriores procesos, “toda Europa se beneficia”, sostuvo.

Unidad europea para una paz “justa y sostenible” en Ucrania

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, respaldó esa visión tras participar en el mismo encuentro de coordinación entre mandatarios. Según expresó, existe una posición común en torno al objetivo de alcanzar una paz duradera.

“Estamos unidos en nuestra determinación de intensificar los esfuerzos hacia una paz justa y sostenible”, escribió Costa en sus redes sociales. El mensaje llegó después de evaluar los últimos movimientos diplomáticos sobre Ucrania.

Costa agradeció al canciller alemán, Friedrich Merz, por convocar la reunión. El objetivo fue analizar los avances y obstáculos en las conversaciones de paz en curso, en un contexto de alta tensión geopolítica.

Desde Polonia, el portavoz del Gobierno, Adam Szlapka, confirmó la participación del primer ministro Donald Tusk en una nueva ronda de contactos europeos sobre la situación en Ucrania.

Donald Tusk: “La paz en Ucrania está en el horizonte”

El primer ministro polaco, Donald Tusk, afirmó que el fin del conflicto es una posibilidad real. “La paz en Ucrania está en el horizonte gracias a la reciente declaración estadounidense de disposición a participar en las garantías de seguridad para Ucrania”, aseguró.

Tusk realizó estas declaraciones antes de una reunión del Consejo de Ministros, tras mantener contactos con líderes europeos, la OTAN y representantes de la Unión Europea y Canadá.

Entre las posibles garantías, mencionó una opción inédita hasta ahora. La seguridad podría incluir “la presencia de tropas estadounidenses, por ejemplo, en la frontera o en la línea de contacto entre Ucrania y Rusia”.

No obstante, mantuvo cautela diplomática. Señaló que será necesario comprobar “cuán consistentes serán nuestros socios del otro lado del Atlántico” antes de cerrar un acuerdo definitivo.

Territorio, referéndum y garantías reales de seguridad

Tusk reconoció que el proceso de paz exigirá concesiones. Según explicó, Ucrania deberá adoptar un “enfoque de compromiso” en materia territorial, aunque destacó la actitud del presidente Volodímir Zelenski.

El mandatario polaco aseguró que Zelenski ha mostrado una “voluntad realmente muy buena” en las negociaciones, en un contexto marcado por la presión internacional y militar.

Sin embargo, dejó un límite claro. Cualquier decisión territorial deberá contar con un referéndum en Ucrania y con “garantías de seguridad verdaderas y fiables”.

Tusk advirtió que el calendario puede acelerarse. Dijo que “ya mismo, en enero”, los aliados occidentales podrían tener que “tomar decisiones definitivas sobre el futuro de Ucrania y la seguridad regional”.

El rol de Estados Unidos y el contexto internacional

Este nuevo intercambio europeo se produce tras el encuentro entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par ucraniano, Volodímir Zelenski, en Florida.

Tras esa reunión, Trump afirmó que el “95%” del plan de paz de 20 puntos está resuelto. Sin embargo, reconoció que aún persisten asuntos “espinosos”.

Entre ellos, mencionó el futuro de la región del Donbás, uno de los principales focos de conflicto desde el inicio de la invasión rusa.