Aunque puede generar rechazo o preocupación, ver polillas volando en tu casa o jardín durante el día no es algo extraño. La aparición de polillas grandes dentro de una casa suele generar reacciones encontradas. Para algunas personas son sinónimo de incomodidad, para otras despiertan una mezcla de curiosidad y superstición. En distintas miradas, como el Feng Shui, su aparición no siempre es negativa. En muchos casos, la presencia de polillas puede ser considerada como una buena señal, asociada a cambios, renovación y equilibrio energético. A diferencia de lo que muchas personas creen, ver una polilla rondando la casa de forma aislada no es sinónimo de una plaga, sino que puede tener un significado mucho más profundo. Durante años circuló la idea de que la entrada de una polilla grande a la casa era un presagio oscuro. Esta creencia se apoyó en su asociación con la noche, la luz artificial y el silencio, elementos que culturalmente suelen vincularse con lo desconocido. Sin embargo, desde el Feng Shui, la polilla es vista como un símbolo de transformación interna. Al igual que otros insectos alados, representa procesos de cambio que ocurren de manera silenciosa. Su atracción por la luz se interpreta como la búsqueda de claridad, aprendizaje y crecimiento personal. Uno de los secretos que esconden estas polillas tiene que ver con la transformación. A diferencia de otros insectos, la polilla atraviesa un proceso de metamorfosis completo. Pasa de oruga a capullo y luego a insecto alado. Por ese motivo, su presencia se asocia con etapas de crecimiento personal, cierres necesarios y nuevos comienzos. Cuando una polilla aparece en el hogar, esta filosofía oriental lo vincula con la llegada de una nueva etapa, la necesidad de soltar viejos patrones o el inicio de un proceso de limpieza energética. En algunos casos, también se asocia con la protección del lugar y la armonía familiar. Por otro lado, desde una mirada biológica, la presencia de este insecto suele tener una explicación más simple, pues las polillas son atraídas por la luz artificial, especialmente durante la noche. Su aparición también puede indicar que el ambiente es estable y no presenta condiciones extremas que puedan impedir la vida de insectos. Si bien son molestas, cumplen un rol clave en los ecosistemas al ser polinizadoras nocturnas y formar parte de la cadena alimentaria. El mito es al revés de lo que se suele pensar porque, lejos de representar pérdidas o malas noticias, la polilla grande simboliza adaptación y resistencia. Estas especies sobreviven en condiciones adversas, se orientan en la oscuridad y buscan la luz como referencia. En algunas regiones, se cree que las polillas grandes funcionan como mensajeras. No en un sentido literal, sino emocional y simbólico. Su aparición puede invitar a prestar atención a procesos internos que se están dando en silencio. Sin embargo, existe un factor que se debe tener en cuenta con respecto a ellas. Ver una sola polilla grande rondando la casa suele ser inofensivo y, desde lo simbólico, positivo. En cambio, su aparición frecuente y en cantidad puede indicar acumulación de alimentos o ropa mal almacenada, algo que conviene revisar para evitar daños materiales.