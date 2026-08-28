Si tienes un control remoto viejo en casa, tienes un tesoro olvidado: para qué sirven y cómo darles un nuevo uso.

Miles de personas guardan en algún cajón un control remoto viejo, ese que quedó obsoleto al cambiar de televisor o que dejó de funcionar bien. Con el uso diario, las teclas se gastan, el aparato se deteriora o, sin más, deja de ser compatible con los dispositivos actuales y acaba olvidado.

Sin embargo, antes de tirarlo a la basura, conviene saber que ese mando puede ser un pequeño tesoro del reciclaje. Lejos de convertirse en simple chatarra electrónica, un control remoto en desuso contiene piezas valiosas y admite varias segundas vidas, tanto para proyectos caseros como para manualidades.

Las claves para sacarle el máximo provecho al control remoto viejo.

Por qué un control remoto viejo es un tesoro

La razón por la que merece la pena conservarlo está en su interior. Un mando a distancia, aunque ya no funcione, alberga componentes electrónicos aprovechables: circuitos, LEDs, sensores y otras piezas que pueden reutilizarse en proyectos de electrónica casera.

A eso se suma su valor como material para manualidades y decoración. Los botones, la carcasa y las distintas piezas pueden integrarse en trabajos creativos. Por eso, en lugar de acabar como residuo, el aparato puede transformarse en una fuente de recambios o en materia prima para nuevos proyectos.

Cómo reutilizar el sensor infrarrojo

El componente más interesante de un mando es su sensor infrarrojo (IR), la pieza que permite enviar señales a distancia. Con algo de maña o siguiendo tutoriales, puede recuperarse y darle usos prácticos.

Este sensor se puede incorporar a proyectos tecnológicos caseros, como sistemas de automatización del hogar o controles remotos personalizados mediante plataformas de desarrollo.

Para quien tenga conocimientos de electrónica, el sensor IR sirve para encender luces, controlar pequeños dispositivos o experimentar con proyectos educativos. Es, además, una forma sencilla de introducirse en el mundo de la electrónica sin gastar en materiales nuevos.

Otras ideas para darle una segunda vida

Más allá de la electrónica, hay opciones para todos los niveles. Una de las más sencillas es aprovechar el mando como pieza decorativa o usar sus botones y componentes en proyectos de manualidades, desde adornos hasta trabajos escolares.

Otra alternativa, quizá la más útil si no se tiene intención de trastear con él, es donarlo. Escuelas, talleres comunitarios o centros de reparación pueden aprovecharlo como repuesto o como material educativo.

De este modo, el aparato encuentra una segunda utilidad y se evita que termine engrosando la basura electrónica, uno de los residuos que más crece y más tarda en gestionarse.