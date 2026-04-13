La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado este lunes, 13 de abril de 2026 cómo estará el clima en cada comunidad autónoma y cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que se registrarán en cada provincia española. El clima en España se caracterizará por inestabilidad en el tercio norte peninsular y Baleares, con cielos nubosos y precipitaciones, especialmente en Murcia, Albacete y sur de la Comunidad Valenciana. En el resto de la Península, habrá cielos poco nubosos, con posibilidad de chubascos débiles en montañas. Las temperaturas máximas descenderán en la mitad sur de la vertiente atlántica y Baleares, mientras que aumentarán en el tercio este peninsular y extremo noroeste. Se esperan heladas débiles en montañas del norte y vientos fuertes en diversas regiones, incluyendo la tramontana y el alisio en Canarias. El clima en Madrid estará poco nuboso, con temperaturas entre 4 y 16 grados y posibilidad de precipitaciones débiles en la Sierra. Cielos poco nubosos con intervalos nubosos y chubascos ocasionales en las sierras por la tarde. Temperaturas en descenso, con máximas de 23 grados y mínimas de 4 grados. Vientos moderados del noroeste, fuertes en el litoral atlántico y sierras Béticas y poniente fuerte en el Estrecho. El clima en Cataluña se presentará con cielo cubierto, que irá disminuyendo a poco nuboso de oeste a este a partir del mediodía. Se esperan precipitaciones débiles en el valle de Arán y en la divisoria del Pirineo, con una cota de nieve entre 1000-1200 m. Las temperaturas mínimas descenderán a 3 grados en Barcelona y Girona, mientras que las máximas alcanzarán los 21 grados en el interior suroeste. Habrá heladas débiles en el Pirineo y viento moderado del noroeste en el Ampurdán y sur de Tarragona. El clima en Aragón se presentará con cielo parcialmente nublado por la mañana, despejándose por la tarde, excepto en el Pirineo. Se prevén precipitaciones débiles en la divisoria del Pirineo y posibles lluvias aisladas en el sistema Ibérico. Las temperaturas oscilarán entre 1 grado de mínima y 18 grados de máxima, con un descenso en Huesca y un ascenso notable en la depresión del Ebro. Habrá heladas débiles en el sistema Ibérico y el Pirineo, además de viento moderado del norte en Pirineos y del noroeste en el resto, con rachas fuertes en las cumbres. El clima en Asturias será nuboso, con lluvias y chubascos que afectarán primero al litoral y luego a la cordillera oriental y centro. La cota de nieve comenzará por encima de 1000 metros, subiendo a 1600 metros. Las temperaturas oscilarán entre 5 y 16 grados, con ascenso en la mitad occidental y heladas débiles en cotas altas. El viento será flojo en el interior y moderado en el litoral, tendiendo a ser variable al final. Cielo cubierto con lluvias intensas en la sierra de Tramontana hasta la mañana, disminuyendo por la tarde. Temperaturas en descenso, con máximas de 17 grados y mínimas de 7 grados. En Menorca, viento moderado a fuerte con rachas de 60 a 70 km/h; en otras áreas, viento del norte y noroeste, cambiando a oeste flojo a moderado por la tarde. En Lanzarote y Fuerteventura, se espera un día nuboso de madrugada, tendiendo a poco nuboso con intervalos nubosos al final del día. En el norte de las islas montañosas, cielos nubosos en las primeras y últimas horas y en Gran Canaria permanecerá nublado. La probabilidad de precipitaciones débiles se concentrará en el norte de las islas montañosas durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre 11 y 22 grados, con viento del nordeste moderado y rachas fuertes en algunas zonas. Cielo muy nuboso con probabilidad de chubascos fuertes en el sur de Alicante; temperaturas entre 4 y 21 grados y viento moderado del noroeste. El clima en Castilla y León se presentará nuboso con posibilidad de precipitaciones débiles, especialmente en zonas de montaña, con temperaturas mínimas que oscilarán entre -3 grados y máximas de 15 grados y heladas débiles en algunas áreas. El clima se presentará poco nuboso con intervalos de nubes de evolución, especialmente durante las horas centrales del día. Se anticipan chubascos y tormentas en el extremo sur de Albacete, con posibilidad de nieve en la Serranía de Guadalajara por encima de 1500 metros. Las temperaturas mínimas descenderán hasta 0 grados, mientras que las máximas alcanzarán los 18 grados. Habrá heladas débiles en zonas altas y vientos flojos a moderados del norte y noroeste, con rachas fuertes en áreas elevadas de Albacete. En Madrid, se esperan intervalos de cielos nubosos, con temperaturas mínimas de 12 grados y máximas de 17 grados, acompañadas de vientos moderados de poniente. Cielos nubosos con claros al final, probables lluvias en el tercio norte y temperaturas sin cambios significativos, con viento flojo a moderado del noroeste. Por otro lado, cielos nubosos con probables lluvias en el norte, temperaturas máximas en ascenso y viento moderado del noroeste. El clima en La Rioja será nuboso con probabilidad de precipitaciones débiles, temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso, con heladas débiles en la Ibérica y viento moderado del noroeste.