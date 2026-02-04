La borrasca Leonardo activa alertas rojas por lluvias extremas, viento y nieve en varias zonas de España, con riesgo de inundaciones, cortes de transporte y afecciones graves.

España atraviesa uno de los episodios de tiempo más adverso del invierno. La llegada de la borrasca Leonardo ha activado alertas generalizadas por lluvias torrenciales, viento intenso, nieve y fuerte oleaje, con especial impacto en el sur peninsular y el entorno del Estrecho. La Agencia Estatal de Meteorología advierte que se trata de un fenómeno de alto riesgo por la combinación de precipitaciones muy abundantes y suelos ya saturados.

Desde primeras horas del día, los avisos se han ido elevando en varias comunidades autónomas, con niveles rojos por peligro extremo en puntos concretos de Andalucía y Cádiz. Las autoridades insisten en extremar la precaución, limitar desplazamientos y seguir las recomendaciones de los servicios de emergencia ante un escenario que puede derivar en inundaciones, desbordamientos de ríos y cortes de comunicaciones.

La borrasca también deja nevadas y deshielos en zonas del interior, con avisos activos por complicaciones en la circulación y crecida de ríos. Fuente: EFE Wifredo García Álvaro

Se viene la tormenta del siglo con fuertes vientos y lluvias intensas

La borrasca Leonardo dejará jornadas especialmente complicadas, con lluvias persistentes y muy abundantes que afectan a buena parte del país. Según ha explicado el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, se trata de una situación “muy adversa”, con precipitaciones intensas “sobre un suelo ya muy cargado de humedad”, lo que eleva el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra.

El origen de este episodio está en una masa de aire muy húmeda impulsada desde el Atlántico, “prácticamente desde el Caribe”, que favorece acumulaciones de lluvia extraordinarias para esta época del año. En algunas zonas del sur, especialmente en sierras de Cádiz y Málaga, podrían acumularse entre 300 y 400 litros por metro cuadrado en apenas dos días, una cifra que preocupa a los servicios de emergencia.

Qué zonas están en alerta roja y por qué el riesgo es extremo

El nivel rojo por lluvias extremas se ha activado en áreas muy concretas de Andalucía. Las comarcas de Grazalema y Ronda afrontan un riesgo extraordinario por acumulaciones que pueden superar los 200 litros por metro cuadrado en 24 horas, con picos de más de 150 litros en solo 12 horas.

También el Estrecho de Cádiz permanece en alerta roja, especialmente en el entorno de Algeciras, donde la Aemet prevé hasta 120 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 150 litros en un día completo. Este aviso extremo ha llevado al servicio de Emergencias 112 a pedir que se eviten desplazamientos innecesarios y se extremen las medidas de autoprotección.

Además de Andalucía, otras comunidades y ciudades autónomas están bajo avisos naranjas y amarillos por lluvia, viento, nieve o oleaje. Galicia, Ceuta y amplias zonas del interior peninsular también registran condiciones adversas, con rachas de viento que pueden alcanzar los 90 y 100 kilómetros por hora en áreas expuestas.

Cómo afecta la borrasca a ríos, transporte y vida cotidiana

El impacto de Leonardo ya se deja sentir en la red hidrográfica. En la cuenca del Duero, varios ríos han alcanzado niveles de alarma roja por el aumento de caudal debido a las lluvias y al deshielo. El Huebra, en Salamanca, y el Valderaduey, en Zamora, superan ampliamente sus niveles habituales, con tendencia creciente, lo que obliga a mantener una vigilancia constante aguas abajo.

Las consecuencias también afectan a la movilidad y a la vida diaria. Ceuta ha quedado aislada por mar y por aire, con la cancelación de servicios marítimos y vuelos debido a rachas de viento superiores a los 90 kilómetros por hora. La situación ha obligado a suspender las clases y cerrar parques, playas y actividades al aire libre como medida preventiva.

A todo ello se suma el temporal marítimo, con olas que pueden alcanzar los seis metros en el litoral gallego y andaluz, y un episodio de viento generalizado que, en palabras del portavoz de la Aemet, puede provocar “caída de ramas, árboles y objetos”, un riesgo añadido en zonas urbanas y rurales.

Las precipitaciones persistentes y los suelos saturados elevan el riesgo de inundaciones y desbordamientos en las zonas más afectadas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué se espera para los próximos días y por qué piden máxima precaución

La situación no se resolverá de forma inmediata. Durante las próximas jornadas seguirán llegando frentes asociados a la borrasca Leonardo, con lluvias generalizadas y persistentes, especialmente en el oeste y sur peninsular. Aunque algunas precipitaciones podrían perder intensidad, “lloverá sobre mojado”, lo que mantiene elevado el riesgo de crecidas e inundaciones.

El viento continuará siendo otro factor clave, con rachas muy fuertes en amplias zonas del país y un temporal marítimo que seguirá afectando a costas y comunicaciones. Por este motivo, la Aemet y los servicios de emergencia insisten en la máxima precaución, el seguimiento constante de los avisos oficiales y la adopción de medidas preventivas ante un episodio que ya se considera uno de los más severos de la temporada invernal.