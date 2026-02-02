Cómo estará el clima en España este miércoles 14 de enero (foto: Pexels).

La llegada de una borrasca mantiene bajo alerta a gran parte del territorio español. Según informó EFE, “Doce comunidades y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla están hoy en alerta ante los efectos más adversos de la borrasca”. La situación afecta tanto al interior como a amplias zonas costeras.

La Agencia Estatal de Meteorología anticipa un escenario complejo. “Va a dejar intensas precipitaciones, fuertes vientos, nieve y mucho oleaje en gran parte del país”, señalaron las predicciones oficiales difundidas este domingo.

Este episodio de alerta meteorológica coincide con el paso de un sistema frontal activo. El fenómeno impactará con mayor intensidad en la mitad occidental de la península, según la Aemet.

PUERTO DEL ROSARIO (ESPAÑA), 02/02/2026.- Vista del amanecer en el parque de atracciones de Puerto del Rosario este lunes, cuando los cielos nubosos, las lluvias débiles y los vientos con intervalos fuertes o muy fuertes predominarán en Canarias, según la Aemet. EFE/Carlos de Saá. Fuente: EFE Carlos de Saá

Oleaje peligroso y vientos de hasta 80 kilómetros por hora

Uno de los focos principales del temporal está en la costa gallega. Allí rige el nivel naranja por riesgo importante. “Las olas pueden alcanzar los 6 metros y el viento soplará con intensidad en todo el litoral”, advirtió la Aemet.

Los avisos costeros de nivel amarillo también alcanzan a Cataluña, Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana. La alerta se extiende a Baleares, Ceuta y Melilla, donde “se van a registrar olas de 3 metros en esos lugares del litoral”.

En paralelo, la borrasca impulsa rachas intensas tierra adentro. “Las rachas más fuertes alcanzarán los 80 kilómetros por hora”, indicó la Aemet al activar avisos amarillos por viento en varias comunidades.

Lluvias intensas, tormentas y riesgo de tornados

Las precipitaciones serán otro factor clave del episodio. Los avisos por lluvias afectan a Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura y Galicia. “Las abundantes precipitaciones pueden acumular 15 litros por metro cuadrado en una hora”, alertó la Aemet.

En algunos puntos, el impacto será mayor. “Hasta 40 litros por metro cuadrado en doce horas en muchos lugares”, precisa el organismo meteorológico en su último parte oficial.

Además, las lluvias pueden llegar con tormentas severas. La Aemet advirtió que “se pueden formar mangas marinas o tornados” en zonas como el litoral gaditano, el Estrecho y la campiña sevillana.

Una fuerte tormenta con granizo se aproxima en el país: estas son las zonas afectadas por las lluvias intensas Fuente: EFE

Nieve, deshielo y un frente que recorre toda la península

La borrasca también deja nieve en zonas elevadas. Los avisos amarillos rigen en Galicia, Castilla y León y Castilla-La Mancha. “Las acumulaciones de nieve serán de 5 centímetros a partir de los 1000 metros”, informó la Aemet.

A este escenario se suma el riesgo por deshielo. El mapa de avisos incluye alertas en Castilla y León, especialmente en Ávila, Salamanca, Segovia y Sanabria, donde el aumento de temperaturas puede generar complicaciones.

La previsión general es clara. “El paso de un sistema frontal asociado a una borrasca atlántica por la península y Baleares deje cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones generalizadas”, señala el parte difundido por EFE. La Aemet anticipa que en la mitad occidental las lluvias serán localmente fuertes, con tormentas y granizo.