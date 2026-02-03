Se despiden los relojes inteligentes: Decathlon lanza un nuevo modelo con GPS y medición de frecuencia cardíaca. (Fuente: Freepik)

Decathlon ha lanzado un nuevo reloj inteligente deportivo en España, un modelo pensado para quienes buscan controlar su actividad física diaria sin gastar una fortuna. Con funciones avanzadas como seguimiento GPS, medición de frecuencia cardíaca y más de 50 modos deportivos, este dispositivo se posiciona como una alternativa real a los smartwatches tradicionales.

El Fit100 combina diseño resistente, pantalla AMOLED y una autonomía de hasta siete días. La propuesta apunta tanto a usuarios que se inician en el deporte como a quienes buscan un reloj completo para entrenamientos cotidianos, natación y control de la salud.

¿Cómo funciona el reloj deportivo GPS Fit100?

El Fit100 es un reloj inteligente multideporte diseñado para registrar la actividad física y los principales parámetros de salud a lo largo del día. Funciona mediante sensores integrados que permiten medir pasos, distancia, calorías, frecuencia cardíaca, niveles de estrés y saturación de oxígeno, además de ofrecer seguimiento GPS a través del smartphone.

El dispositivo se sincroniza por Bluetooth con una aplicación móvil desde la que se pueden consultar estadísticas, añadir más de 40 deportes adicionales, personalizar las pantallas y analizar la evolución del entrenamiento. Su interfaz gráfica y su pantalla táctil facilitan un uso rápido e intuitivo.

Decathlon lanza un nuevo reloj con GPS, cardio, multideporte y datos diarios. Decathlon

Principales características del reloj Fit100

Seguimiento deportivo: GPS, pulsómetro, natación y más de 50 modos multideporte.

Pantalla: AMOLED de 1,97 pulgadas con resolución 390 x 450 y función Always On Display.

Autonomía: hasta 7 días en uso diario.

Resistencia al agua: 5 ATM, apto para nadar en superficie.

Funciones diarias: pasos, distancia, calorías, sueño, estrés y SpO2.

Notificaciones inteligentes: llamadas, SMS, correos y redes sociales.

Control de música: permite manejar la reproducción sin sacar el móvil.

Llamadas: responder y colgar directamente desde el reloj.

Deportes integrados: running, ciclismo, yoga, pilates, musculación, natación, remo y más.

Decathlon lanza un nuevo modelo con GPS, cardio, multideporte y datos diarios. Decathlon

¿Cómo comprar el reloj inteligente de Decathlon?

El reloj Fit100 se comercializa por 69,99 euros, lo que lo convierte en uno de los relojes deportivos con mejor relación calidad-precio del mercado. Por este importe, ofrece prestaciones habituales en modelos de gamas superiores, como pantalla AMOLED, multideporte y funciones avanzadas de salud.

El reloj inteligente deportivo Fit100 M puede adquirirse directamente a través de Decathlon, tanto en su tienda online como en establecimientos físicos. Asimismo, cuenta con las siguientes opciones:

Entrega a domicilio: disponible en un plazo aproximado de 3 días laborables.

Recogida en tienda: opción de retiro cercano en tan solo 2 días laborables, según disponibilidad de stock.

Actualmente, el modelo cuenta con unidades limitadas, por lo que se recomienda consultar la disponibilidad antes de realizar la compra.