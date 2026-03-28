El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana solicitó la eliminación de 86.275 propiedades turísticas ilegales y de temporada en todo el territorio español. Esta acción se dirige a aquellos anuncios que no satisfacen los requisitos legales establecidos. De acuerdo con la información proporcionada por el organismo, se trata de viviendas que han solicitado el número de registro para alquiler de corta duración, pero que no lo han obtenido debido a su incumplimiento de los requisitos. A pesar de esta situación, continuaban siendo publicitadas. La notificación exige a las plataformas la eliminación inmediata de los anuncios. El Ministerio subrayó que estos inmuebles podrían estar siendo comercializados en múltiples plataformas simultáneamente. La Comunidad Valenciana ocupa el segundo lugar en el ranking de pisos turísticos ilegales, con un total de 14.387 solicitudes de registro revocadas. A continuación, se encuentran Canarias con 13.726, Cataluña con 13.350 y la Comunidad de Madrid con 5.893 solicitudes denegadas. Andalucía, por su parte, lidera este ranking con 21.872 solicitudes de registro revocadas, lo que representa la cifra más alta en el país. El Ministerio subrayó que este volumen refleja la importancia del alquiler turístico y la presión ejercida sobre el mercado residencial en estas comunidades autónomas. A nivel municipal, Madrid lidera la lista con 5344 solicitudes revocadas para uso turístico. Barcelona ocupa el segundo lugar con 5005 denegadas. Detrás se encuentran Marbella (2993), Sevilla (2659), Valencia (1874) y Málaga (1845). También se mencionan Torrevieja, San Bartolomé de Tirajana, Adeje y Arona. El Ministerio destacó de manera particular el caso de Málaga, dado que “incluye hasta siete municipios entre los 20 con mayor número de peticiones denegadas”. El Ministerio destacó la “anomalía” en la Comunidad de Madrid, donde el 83% de las solicitudes se relacionan con vivienda de temporada, alcanzando un total de 21.978 pedidos. De las 412.253 solicitudes de registro presentadas, 320.620 corresponden al alquiler turístico, lo que representa el 78 % del total. Las 91.608 solicitudes restantes, que equivalen al 22 %, se asocian al alquiler de temporada, modalidad que ha experimentado un notable crecimiento en diversas regiones.