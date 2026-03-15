El Gobierno de España trabaja en una batería de medidas económicas para hacer frente al impacto de la guerra de Oriente Medio en los precios de la energía. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aseguró que el Ejecutivo pretende aprobar “cuanto antes” un paquete de iniciativas, algunas de carácter fiscal, con el objetivo de mitigar la subida del gasóleo y sus efectos en distintos sectores productivos. En una entrevista con El Periódico de Catalunya, el ministro explicó que actualmente se mantiene un “diálogo muy activo” con los sectores afectados y con los grupos parlamentarios para diseñar un plan que cuente con el “mayor consenso posible”. El encarecimiento de la energía, especialmente del gasóleo, es el principal reto económico que plantea el conflicto. Según explicó el ministro de Economía, el Ejecutivo estudia medidas de apoyo a las rentas y otras iniciativas fiscales destinadas a minimizar el impacto del incremento del coste energético. El objetivo es reducir el efecto de la subida de los carburantes y proteger a los colectivos que pueden verse más afectados por el aumento de precios. Además, el paquete incluirá reformas estructurales orientadas a reforzar la electrificación de la economía y el impulso de las energías renovables. Según Cuerpo, estas medidas buscan que España esté mejor preparada frente a crisis energéticas provocadas por conflictos internacionales. El ministro señaló que el encarecimiento del gasóleo está afectando especialmente a varios sectores económicos clave, por lo que las medidas se centrarán en ellos. Los principales sectores que podrían recibir apoyo son: Según explicó Cuerpo, el aumento del precio del gasóleo en estas actividades puede tener un efecto de arrastre en la cesta de la compra, ya que impacta directamente en los costes de producción y transporte. El paquete también incluirá un apartado de “escudo social”, con iniciativas destinadas a proteger a los consumidores más vulnerables frente al aumento del coste de la energía. Entre ellas, el Gobierno contempla medidas similares a las adoptadas tras la guerra de Ucrania, como la prohibición de cortar el suministro energético a personas vulnerables. El ministro también destacó el avance de España en la transición energética. Según detalló, en 2019 el 75% de las horas en las que se fijaba el precio de la luz dependían del gas, mientras que en 2025 esa cifra se redujo al 19%, gracias al desarrollo de las energías renovables y la electrificación de la economía.