En España hay una amplia variedad de opciones de jugadas para probar la fortuna y obtener premios importantes. Uno de estos juegos es la Bonoloto, que brinda a losparticipantes varias opciones de apuestas.

Los premios de cada uno de estos sorteos tienen un pozo acumulado que se incrementa cada vez que no se obtienen ganadores. Por ello, conoce de cuánto será la próxima recompensa y cuáles fueron las últimas cifras premiadas.

El resultado oficial del Bonoloto del martes 1 de septiembre

Durante el martes, 1 de septiembre de 2026,

Los números ganadores son 18 34 35 40 41 43, la cifra complementaria es el 22 y el número de reintegro es el 9.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "0" ganador con un premio de "0" euros y la de cinco aciertos más el complementario obtuvo "2" ganadores con un galardón de "78084.02" euros.

Los últimos resultados de la Lotería de Bogotá (foto: Pixabay).

Para el sorteo del martes, 1 de septiembre de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 4.780.943 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.314.759,4 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

1.Seis aciertos: Hubo 0 ganadores y, por ello, el premio fue de 0 euros.

2.Cinco aciertos más el complementario: Hubo 2 ganadores y, por ello, el premio fue de 78084.02 euros.

3.Cinco aciertos: 63 ganadores con un premio de 1.239,43 euros.

4.Cuatro aciertos: 3833 ganadores con un premio de 30,56 euros.

5.Tres aciertos: 73718 ganadores con una recompensa de 4 euros.

6.Reintegro: 481311 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Cuándo se sortea la Bonoloto?

El sorteo del Bonoloto se lleva a cabo de lunes a domingo a las 21.30 horas desde en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), en Madrid. Sin embargo, tienen permitido alterar el lugar, día y hora de juego mediante una resolución. En dicho caso, el mensaje se realizará oficialmente en todos sus canales de comunicación.

¿Cómo se juega?

Las personas que deseen participar del juego deberán elegir entre los números 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo. La cantidad de combinaciones dependerá del tipo de apuesta que realicen.

La apuesta sencilla es solo para la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas.

Fuente: narrativas-es

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi premio?

Los ganadores del sorteo tienen un plazo límite de tres meses para cobrar su premio. Este plazo comienza a contar desde el día siguiente al último sorteo. Por ese motivo, es necesario consultar la fecha exacta de caducidad en el reverso del boleto. Si el último día del plazo coincide con un festivo, tendrán un día más para acudir al de venta oficial y cobrar el premio.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Fija un presupuesto, juega solo por entretenimiento y haz pausas; si pierdes, no intentes recuperar las pérdidas.

Si necesitas apoyo, contacta con Jugadores Anónimos: +34 670 691 513 o oficina@jugadoresanonimos.org.

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