El sitio web oficial de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha publicado los números premiados del último sorteo del Bonoloto en España y la cantidad de euros que obtuvieron los ganadores. Durante el viernes, 6 de febrero de 2026, los números ganadores son 14, 37, 39, 40, 42, 48; la cifra complementaria es el 31 y el número de reintegro es el 8. En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "0" ganadores con un premio de "0" euros, mientras que la categoría con cinco aciertos más el complementario registró "3" ganadores, quienes recibirán un galardón de "54447.52" euros. Para el sorteo del viernes, 6 de febrero de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 5.005.017 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.376.379,6 euros en premios, según los datos compartidos por LAE. El sorteo de la Bonoloto se lleva a cabo de lunes a domingo a las 21.30 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), en Madrid. No obstante, les está concedido cambiar el lugar, día y momento del juego a través de una resolución. En este caso, la comunicación se efectuará de forma oficial en todos sus redes sociales. Los ciudadanos que quieran participar del juego de la Bonoloto deben escoger entre los números del 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora conformada por 6 bolas de las 49 extraídas del bombo. La cantidad de combinaciones posibles variará según el tipo de apuesta. La apuesta sencilla permite participar en la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas. Los afortunados que resulten ganadores en el sorteo disponen de tres meses para reclamar su premio, contados a partir del día posterior a la celebración del sorteo. Por tanto, se aconseja revisar la fecha límite de vencimiento indicada en el dorso del boleto. En caso de que el último día del plazo coincida con un día festivo, se dispondrá de una jornada adicional para dirigirse a la oficina de ventas oficial y reclamar el premio. Es esencial que los jugadores definan un presupuesto antes de iniciar sus apuestas y se mantengan dentro de él, evitando gastar más de lo que pueden permitirse perder. También es aconsejable tomar descansos frecuentes para conservar el control y no dejarse llevar por la emoción del juego. Si en algún momento sientes que las apuestas se están convirtiendo en un problema, no dudes en buscar ayuda.