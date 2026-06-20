En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

Este sábado, 20 de junio de 2026, Bitcoin Cash inicia la jornada en España con una cotización de 228,63 euros. El valor de apertura refleja una variación del -692,1259 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

La tendencia del precio de Bitcoin Cash y el euro ha mostrado un comportamiento positivo en los últimos días. Esto sugiere una recuperación en su valor y un aumento en la confianza del mercado.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia a corto plazo para determinar su sostenibilidad y posibles cambios futuros.

Bitcoin Cash muestra una evolución claramente bajista: en la última semana registró un -12.26% y en el último año acumula un -61.5%. Esta trayectoria se traduce en una rentabilidad negativa para quienes han mantenido posiciones durante esos periodos, evidenciando presión vendedora y pérdida de valor. Aunque pueden ocurrir rebotes de corto plazo, el balance reciente sugiere mayor riesgo y un rendimiento desfavorable en el horizonte analizado.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin Cash en la última semana ha sido del 67.84%, superando su volatilidad anual del 55.81%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 224,5 euros.