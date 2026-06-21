La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España.

Pronóstico del tiempo para España para este domingo 21 de junio

El clima en España se verá afectado por una ola de calor, con temperaturas muy altas en muchas zonas. Los cielos estarán despejados o con algunas nubes, excepto en el noroeste, donde se prevén nubes bajas matinales y tormentas por la tarde en varias regiones.

Se espera un aumento generalizado de las temperaturas, superando los 36 grados en algunas áreas y llegando a los 40 grados en el interior del país. También habrá noches tropicales en ciertas zonas. El viento será flojo en la mayor parte, con variaciones regionales.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este domingo?

El clima en Madrid será poco nuboso con calima y posibilidad de chubascos y tormentas por la tarde, alcanzando temperaturas de hasta 40 grados y mínimas de 21 grados.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos poco nubosos o despejados en Andalucía, con polvo en suspensión. Temperaturas mínimas de 16 grados, en ligero ascenso y máximas que alcanzarán los 42 grados en la mitad oriental, con descenso en el extremo occidental. Vientos flojos y ocasionales intervalos moderados en el litoral almeriense.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso y polvo en suspensión. Las temperaturas mínimas serán de 18 grados, mientras que las máximas alcanzarán hasta 41 grados, especialmente en la Depresión Central de Lleida. Habrá viento flojo por la mañana, que cambiará a sur moderado por la tarde.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se caracterizará por un cielo poco nuboso con algunas nubes altas y nubosidad de evolución en la Ibérica zaragozana, donde existe la probabilidad de chubascos dispersos y tormentas por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 18 grados de mínima y 41 grados de máxima, con un ascenso ligero en las mínimas y mucho calor en la depresión del Ebro. Habrá viento flojo del sureste, con rachas moderadas en el valle del Ebro.

El clima en Asturias se presentará nuboso en el litoral con brumas y nieblas, mientras que en el interior será poco nuboso por la mañana, aumentando la nubosidad durante el día. Se esperan chubascos por la tarde con tormentas fuertes, especialmente en el interior. Las temperaturas oscilarán entre 17 y 37 grados, con un ascenso tanto en mínimas como en máximas. El viento será flojo y variable.

Cómo estará el clima en España este sábado 2 de mayo (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso o despejado, con temperaturas estables o en ligero ascenso: máxima de 39 °C y mínima de 19 °C. Viento flojo a moderado del este.

Intervalos nubosos en zonas bajas del norte de las islas de mayor relieve a primeras y últimas horas del día, mientras que en el resto de zonas predominarán cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 28 grados, sin cambios significativos o con un ligero ascenso en las máximas de las zonas de interior. Se espera viento flojo a moderado del nordeste, que se intensificará durante la tarde, pudiendo ser ocasionalmente fuerte en los extremos noroeste y sureste de las islas montañosas.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Predominará el cielo poco nuboso con polvo en suspensión, mínimas en ascenso, máximas con cambios ligeros y viento flojo que girará a este al mediodía; nubes bajas a primeras horas y algo más de viento en el sur de Valencia y norte de Alicante.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

En Castilla y León el clima se presentará poco nuboso a intervalos nubosos, con chubascos y tormentas generalizadas, especialmente en zonas de montaña y el centro, con temperaturas mínimas alrededor de 14 grados y máximas que alcanzarán los 41 grados, mientras que el viento será variable con predominio del sureste o sur y posibilidad de rachas fuertes en áreas de tormenta.

El clima se presentará poco nuboso con intervalos de nubes altas y evolución durante el día, con probables chubascos y tormentas, acompañados de granizo en la mitad occidental. Se espera presencia de calima, con temperaturas mínimas en ascenso en algunas áreas y máximas que llegarán hasta los 42 grados. El viento será flojo a moderado de componente este, girando a sureste y sur, con posibles rachas muy fuertes en zonas de tormenta.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid, cielos poco nubosos o despejados con polvo en suspensión e intervalos de nubes bajas; levante flojo con dirección variable de madrugada y temperaturas entre 21 y 27 °C.

En Melilla habrá intervalos de nubes bajas y altas con polvo en suspensión, vientos flojos variables y temperaturas en ascenso, con mínima de 22 °C y máxima de 30 °C.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

El clima será nuboso en el litoral con brumas y nieblas por la mañana y en el interior se esperan intervalos de nubes altas y nubosidad en evolución por la tarde, con probables tormentas en el tercio sur. Las temperaturas oscilarán entre 18 y 42 grados, con vientos flojos a moderados. Por otro lado, nuboso por la mañana, poco nuboso por la tarde, con posibles tormentas en el suroeste; temperaturas entre 19 y 37 grados.

En La Rioja, poco nuboso con evolución diurna y posibles chubascos con tormenta; mínimas sin cambios o en ligero ascenso, máximas en moderado ascenso y viento flojo a moderado del sur y sureste.